Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul" Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

Stiri externe
11-01-2026 | 19:55
În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Teheranul l-a avertizat pe președintele Donald Trump că orice atac al Statelor Unite va declanșa lovituri asupra Israelului și a bazelor americane din regiune considerate "ținte legitime".

Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Seară de seară, în zeci de orașe din Iran, mii de oameni mărșăluiesc pe străzi bătând în tigăi și scandând sloganuri ostile regimului ayatollahilor. Manifestanții susțin dinastia Pahlavi, înlăturată de Revoluţia Islamică în 1979. Iranienii sfidează avertismentul procurorului general al țării, care a declarat ca toți protestatarii riscă pedeapsa capitală. Martori citați de posturile occidentale vorbesc despre numeroase cadavre pe holurile spitalelor, iar medicii se declară copleșiți de numărul celor răniți de gloanțe.

Karim Sadjadpour, cercetător principal la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională: „În Iran, ideologia, legitimitatea, economia, liderul, toate sunt pe ducă. Însă chiar și așa, regimul își menține capacitatea letală. În continuare trebuie urmărit jocul dintre trei forțe - sănătatea fizică și psihică a liderului suprem, coeziunea și morala forțelor de securitate, precum și motivația și intensitatea protestelor. Toate sunt interdependente”.

Într-un nou mesaj, Donald Trump a transmis poporului iranian ca Statele Unite sunt gata să-l ajute.

Jon Gambrell, Associated Press: „Rămâne neclar ce anume va constitui declanșatorul pentru ca Trump să intervină militar. A tot lansat amenințări în ultimele zile, în timp ce regimul iranian a tăiat Internetul, comunicațiile telefonice și a continuat să reprime protestele”.

Președintele parlamentului de la Teheran i-a răspuns lui Trump cu un șuvoi de amenințări.

Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian: „Am un mesaj pentru delirantul președinte american: ține cont că, dacă ataci Iranul, atât teritoriile ocupate (prin care Iranul desemnează Israelul), cât și toate centrele, bazele și navele americane din regiune vor fi considerate ținte legitime. Și chiar vom acționa preventiv pe baza indiciilor concrete privind amenințarea”.

Potrivit celor de The New York Times, preşedintele american a fost informat cu privire la opţiunile de atac în Iran, vizând inclusiv obiective civile.

Secretarul de stat Marco Rubio a discutat telefonic cu Benjamin Netanyahu, Israelul fiind plasat în stare de alertă maximă, pentru eventualitatea unor atacuri iraniene, drept reacție la o intervenție americană.

