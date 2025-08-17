Merz vede „progrese bune” în urma summitului Trump-Putin, în ciuda unor „imagini tulburătoare”

Cancelarul german Friedrich Merz a adoptat un ton prudent optimist după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

În cadrul întâlnirii unu-la-unu, foarte urmărite, care a avut loc vineri în Alaska, Trump s-a menținut „în linia” discutată anterior cu liderii UE, a declarat Merz într-un interviu pentru postul public german ARD, difuzat sâmbătă seara târziu.

„Și cred că acesta este un progres bun… în ciuda uneia sau a două imagini tulburătoare pe care le-am fi putut vedea”, a spus Merz. „Presa din Rusia jubilează. Un pic mai puțin ar fi fost suficient”, a adăugat el.

Trump a discutat sâmbătă dimineață cu principalii lideri ai UE, inclusiv cu Merz, pentru a-i informa în legătură cu summitul bilateral de mare miză, care s-a încheiat fără un acord. Trump l-a invitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru noi discuții luni.

Descriind summitul din Alaska drept o întâlnire de „lumini și umbre”, Merz a subliniat ca aspect pozitiv faptul că Trump nu a făcut concesii privind suveranitatea națională și granițele Ucrainei. „Nicio concesie teritorială înainte de un tratat de pace”, a insistat Merz.

Comentariile sale vin pe fondul unor relatări conform cărora Trump le-ar fi spus liderilor europeni că acum favorizează ideea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei pentru a pune capăt luptelor – ceva ce Kievul a respins constant.

Într-un interviu separat, difuzat sâmbătă mai devreme de postul ZDF, Merz a salutat disponibilitatea Washingtonului de a împărți responsabilitatea privind securitatea Ucrainei.

„Vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanții de securitate și nu lasă totul doar pe umerii europenilor”, a spus Merz.

Nu toți de la Berlin au împărtășit însă optimismul său moderat. Într-un interviu acordat ARD sâmbătă, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a criticat atitudinea „aproape amicală” a lui Trump față de Putin, subliniind totodată că un armistițiu rămâne esențial pentru progresul în discuțiile de pace.

Franța, Germania și Marea Britanie vor convoca duminică după-amiază o reuniune a „Coaliției de voință”, înaintea vizitei lui Zelenski la Biroul Oval de luni.

„Vom da câteva sfaturi bune”, a declarat Merz pentru ZDF.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













