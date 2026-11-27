Generează rezumat cu AI

Principalii aliaţi ai Ucrainei au acuzat Moscova că desfăşoară o campanie, la nivelul întregii Europe, de atacuri cu drone şi atacuri cibernetice, menită să perturbe sprijinul acordat Kievului, conform Agerpres.

Printre acestea se numără o tentativă de atac cu dronă pe aeroportul din Leipzig, în luna august.

Moscova a respins acuzaţiile venite din partea guvernelor şi a serviciilor de informaţii occidentale.

Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS) a precizat că, deşi majoritatea operaţiunilor sunt încă executate de recruţi necalificaţi, există acum un segment de agenţi cu un nivel mediu de calificare care utilizează metode mai complexe, inclusiv dispozitive explozive improvizate, dotate cu detonatoare cu temporizator sau cu declanşare de la distanţă.

„Arestările elimină intermediarii, dar este extrem de puţin probabil să descurajeze RIS (serviciile de informaţii ruse - n.r.), care îi coordonează", se menţionează în raport.

Germania și Polonia, principalele ținte

Centrul de analiză a subliniat că Germania şi Polonia vor rămâne statele cele mai vizate, întrucât reţelele lor de transport, logistică şi infrastructură industrială sunt esenţiale pentru aprovizionarea Ucrainei.

La Leipzig, pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unei aeronave cargo ucrainene de tip Antonov, utilizată pentru transportul de provizii militare.

Anchetatorii suspectează că o a doua dronă s-a ciocnit de o aeronavă cargo a companiei DHL, la scurt timp după ce aeroportul şi-a suspendat operaţiunile.

Aeroportul constituie un centru logistic pentru mărfuri şi operaţiuni militare, fiind utilizat de NATO şi de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transportul de provizii militare.

„Atacarea infrastructurii critice (în special a celei militaro-industriale şi de transport) a reprezentat mai mult de jumătate din incidentele înregistrate în perioada octombrie 2025 - septembrie 2026", a precizat IISS.

Marţi, Marea Britanie a avertizat companiile din domeniul apărării care colaborează cu armata ucraineană că se confruntă cu un risc sporit de sabotaj din partea Rusiei.

Ambasada Rusiei la Londra a transmis, la acea vreme, că „Rusia nu are planuri, motive sau intenţii de a ataca Regatul Unit".

Anul trecut, un grup de bărbaţi britanici a fost condamnat la închisoare pentru comiterea unui atac cu incendiere asupra unei firme care are legături cu Ucraina, autorităţile britanice stabilind că acţiunea a fost întreprinsă la ordinul Moscovei.

În luna septembrie, un bărbat a fost pus sub acuzare pentru furnizarea către serviciile de informaţii ruse a unor detalii despre o fabrică de drone.

Intensificarea sabotajelor rusești asupra țărilor europene

Presupusele acţiuni de sabotaj coordonate de Rusia în Europa se intensifică, existând riscul unui eveniment cu victime în masă, întrucât Moscova ar viza, potrivit unor informaţii, infrastructuri precum liniile feroviare, aeroporturile şi reţelele energetice, avertizează un important think tank internaţional, Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), într-un raport, potrivit News.ro.

Experţii consideră că, deşi autorităţile europene au devenit mai eficiente în dejucarea unor comploturi, nu există dovezi că măsurile adoptate până acum au descurajat Kremlinul.

Germania şi Polonia sunt principalele ţinte ale acestei campanii, însă România este, de asemenea, printre ţările vizate.

România se află pe harta operațiunilor Rusiei

România figurează pe harta operaţiunilor externe asociate Rusiei realizată de IISS, iar un grafic inclus în raport indică 11 incidente înregistrate în perioada ianuarie 2022 - septembrie 2026.

Acestea au vizat, printre altele, infrastructura energetică, militară şi de transport, precum şi obiective guvernamentale. Cercetătorii fac referire în mod explicit la tentativa de sabotaj dejucată în octombrie 2025 la sediul firmei ucrainene de curierat Nova Post din Bucureşti, unde autorităţile române au neutralizat două dispozitive incendiare. Potrivit procurorilor, acestea fuseseră plasate de doi cetăţeni ucraineni care acţionau sub coordonarea serviciilor de informaţii ruse.