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Banca Centrală a Indiei (Reserve Bank of India – RBI) deținea 880,52 tone metrice de aur în cadrul rezervelor sale valutare la sfârșitul lunii septembrie, potrivit unui raport semestrial publicat de instituție, conform Reuters.

Din această cantitate, 740,13 tone, reprezentând 84% din rezervele de aur, erau păstrate pe teritoriul Indiei, iar 140,39 tone se aflau în custodia Băncii Angliei și a Băncii Reglementelor Internaționale (BIS).

India a repatriat treptat rezervele de aur în ultimii doi ani, pe fondul creșterii riscurilor geopolitice.

În martie, proporția rezervelor de aur păstrate pe teritoriul național era de 77%.

Ponderea aurului în totalul rezervelor valutare a scăzut la 14,38% în septembrie, de la 16,7% cu șase luni înainte.

Rezervele valutare totale ale Indiei se ridicau la 705,3 miliarde de dolari, potrivit celor mai recente date publicate vineri de banca centrală.

Rezervele asigurau acoperirea importurilor pentru o perioadă de 9,8 luni, atunci când se situau la 668,6 miliarde de dolari, la sfârșitul lunii iunie, a precizat RBI.

Raportul dintre datoria pe termen scurt și rezervele valutare a crescut la 23% la sfârșitul lunii iunie 2026, de la 21,6% la sfârșitul lunii martie.

De asemenea, raportul dintre fluxurile volatile de capital, care includ investițiile de portofoliu, și rezervele valutare a urcat la 68% la sfârșitul lunii iunie, de la 66,6% la sfârșitul lunii martie.

Cea mai mare parte a rezervelor Indiei rămâne investită în titluri de valoare emise de guverne străine. Alte 35,95 miliarde de dolari sunt depozitate la alte bănci centrale și la Banca Reglementelor Internaționale, iar 42,75 miliarde de dolari se află în depozite la bănci comerciale din străinătate.

„În scopul explorării unor noi strategii și instrumente de administrare a rezervelor, precum și al diversificării portofoliului, o mică parte din rezerve este administrată de gestionari externi de active”, a transmis banca centrală a Indiei, potrivit Reuters.

De ce își aduc băncile centrale aurul în țară

Decizia Indiei vine într-un context internațional în care tot mai multe bănci centrale își reevaluează strategiile de administrare a rezervelor de aur, pe fondul tensiunilor geopolitice și al preocupărilor privind accesul la activele depozitate în străinătate.

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, 19% dintre cele 76 de bănci centrale participante la un sondaj al Consiliului Mondial al Aurului au declarat că și-au mărit cantitatea de aur păstrată în țară sau au diversificat locurile în care depozitează metalul prețios.

Printre exemple se numără Franța, care a transferat 129 de tone de aur din New York în Europa și își păstrează în prezent întregul stoc pe teritoriul național, potrivit Financial Times.

Și alte state, precum Germania și Olanda, au luat măsuri pentru repatrierea sau relocarea unor părți din rezervele lor.