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El a avertizat că, potrivit aceleiași logici, teritoriul Rusiei ar trebui retrocedat Mongoliei, relatează Independent.

A fost o replică directă la raționamentul care stă la baza revendicărilor președintelui rus potrivit cărora anumite teritorii europene aparțin „Rusiei istorice”.

Intervenția lui Lukașenko este cu atât mai neobișnuită cu cât acesta a permis trupelor ruse să folosească teritoriul țării sale pentru invazia Ucrainei din februarie 2022.

„Ascultați, sunt istoric. Statul nostru s-a născut în Evul Mediu, în secolele al XI-lea și al XII-lea, din Rusia Kieveană. Acesta este un fapt incontestabil”, a declarat Lukașenko într-un interviu acordat publicației Le Point, citată de Independent.

„Și să spui astăzi că acest teritoriu a fost rusesc din cele mai vechi timpuri... Ei bine, a fost rusesc la un moment dat”, a continuat el.

„Dar, dacă mergem și mai departe în trecut, teritoriile rusești au fost cândva mongole și tătare. Vă amintiți? Atunci ar trebui să dăm toată Rusia înapoi Mongoliei.”

Președintele rus a justificat în repetate rânduri invazia Ucrainei susținând că Ucraina, precum și fostele teritorii care au aparținut Imperiului Rus și Uniunii Sovietice, fac parte din ceea ce el numește „Rusia istorică”.

În timpul interviului, Lukașenko a discutat și despre situația de pe front, precum și despre eforturile în curs pentru încheierea războiului din Ucraina.

El a afirmat că forțele ruse înregistrează progrese lente, dar câștigă războiul.

„Președintele Putin încă înregistrează victorii pe front. Oricum ar fi, aceasta este situația”, a declarat Lukașenko.

De asemenea, liderul belarus a propus să participe la discuții trilaterale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, susținând că o asemenea întâlnire ar fi mai eficientă decât implicarea europenilor.

Putin a sugerat de mult timp ca Zelenski să vină la Moscova pentru a negocia o soluție la conflict. Zelenski respinge această propunere, afirmând însă că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus în locuri „mai neutre”.

„Volodea (Volodimir) Zelenski și cu mine am putea pur și simplu să mergem și să zburăm la Moscova. Noi doi. În calitate de garant al siguranței sale, aș putea să stau alături de el și să zburăm la Moscova”, a declarat Lukașenko, potrivit unor comentarii preluate de agenția de presă de stat belarusă BelTA.

Întrebat dacă Zelenski ar accepta o asemenea propunere, Lukașenko a răspuns:

„Dacă nu acceptă, să continue să lupte. Să meargă pe front cu o armă automată și să lupte. Războiul continuă. Trebuie să fie oprit. Iar noi am putea ajunge la un acord.”

Criticând eforturile actuale de încheiere a războiului, Lukașenko a adăugat: „Am ajunge la un acord mai repede decât ați reuși voi (europenii) să faceți acest lucru în privința încheierii războiului, a viitoarelor aranjamente și așa mai departe. Iar oamenii ar accepta acest acord.”

Zelenski a condamnat rolul jucat de Lukașenko în conflict și, în luna iunie, a amenințat cu o reacție din partea Ucrainei dacă liderul belarus nu va elimina ceea ce el a descris drept echipamente de urmărire care ajută Rusia să lanseze atacuri.