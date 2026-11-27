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Aceasta a declanșat o cursă pentru comercializarea echipamentelor de captare a apei din atmosferă, cu o gamă largă de aplicații, de la centrele de date pentru inteligența artificială până la intervențiile în situații de urgență.

În universul „Star Wars”, supraviețuirea pe planeta Tatooine depinde de extragerea apei din deșert. Fermierii folosesc instalații speciale pentru a capta umiditatea din aer, transformând un peisaj altfel ostil într-un loc în care oamenii pot trăi. „Dune” oferă o viziune similară, cu dispozitive care captează umiditatea din aerul deșertului.

Acum, companii specializate în tehnologii climatice, precum Atoco și Ahbstra, explorează o versiune reală a acestei idei, dezvoltând generatoare inovatoare capabile să extragă apă din aer, chiar și în condiții aride.

Bazate pe cercetări recompensate cu Premiul Nobel, materialele care ar putea face posibilă funcționarea acestor echipamente sunt cunoscute sub denumirea de structuri metalo-organice (MOF).

Aceste nanomateriale avansate și extrem de complexe sunt concepute pentru a avea o suprafață internă enormă, ceea ce le face ideale pentru captarea moleculelor de apă sau de dioxid de carbon din aer, chiar și în condiții de umiditate scăzută.

„Oamenii au făcut o paralelă cu filmul «Dune», în care există aceste instalații de mari dimensiuni pentru producerea apei – și exact despre asta este vorba”, a declarat Hashem Arouzi, directorul general al companiei Ahbstra, cu sediul la Londra, într-un interviu video acordat CNBC.

Eforturile de dezvoltare a tehnologiilor de captare a apei din atmosferă vin într-un moment în care riscurile globale legate de resursele de apă sunt scoase în evidență de schimbările climatice, conflicte și centrele de date mari consumatoare de apă.

Gestionarea durabilă a resurselor de apă a devenit, în special, o provocare globală tot mai urgentă și a amplificat riscul conflictelor sociale.

Se estimează că jumătate din populația lumii se confruntă deja cu o penurie severă de apă în cel puțin o parte a anului, în timp ce datele publicate în 2023 de World Resources Institute avertizau că activități economice în valoare de 70.000 de miliarde de dolari, echivalentul a 31% din produsul intern brut mondial, ar putea fi expuse unui stres hidric ridicat până în 2050.

Samer Taha, directorul general al companiei Atoco, cu sediul în California, acceptă și el fără rezerve comparația cu filmele science-fiction, chiar dacă echipa sa s-a obișnuit tot mai mult cu acest concept de-a lungul anilor.

„Noi vedem acest lucru în fiecare zi, dar de fiecare dată când aducem pe cineva din exterior în centrele noastre de cercetare și dezvoltare sau când prezentăm prototipurile noastre, putem observa fascinația”, a declarat Taha.

Potențialul structurilor metalo-organice în ceea ce privește captarea apei din atmosferă este cunoscut de ceva vreme. Cu toate acestea, dezvoltarea unui echipament capabil să producă volume semnificative de apă potabilă, în condiții aride și la un cost viabil din punct de vedere economic, s-a dovedit dificilă.

Atoco susține însă că instalează în prezent prototipuri industriale la clienți din America de Nord și că se află în etapa finală înaintea comercializării. Compania a refuzat să comenteze prețul de achiziție al fiecărei unități de captare a apei.

Între timp, Ahbstra a lansat recent un echipament de preserie, capabil să producă 500 de litri de apă pe zi, la un preț de 150.000 de lire sterline (aproximativ 200.000 de dolari) pe unitate.

Compania a vândut în avans zece astfel de echipamente unor clienți din Insulele Baleare, în Spania, o regiune afectată de secetă, pe care a identificat-o drept piața sa inițială de lansare.

„Ceea ce mulți oameni nu știu este că atmosfera conține de șase ori mai multă apă decât toate râurile lumii la un loc”, a declarat Arouzi.

„Așadar, dacă privim atmosfera ca pe un râu prin care curge apa, echipamentul nostru este, în esență, un dispozitiv care captează apa din acel râu atmosferic, iar materialul folosit este cel care ne permite să facem acest lucru.”