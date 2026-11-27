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Însă, la două zile după ce a fost expusă gazelor lacrimogene folosite de poliție în timpul protestelor naționale din Franța, din 17 octombrie, a început să aibă sângerări abundente.

Poliția franceză a folosit aproximativ 22.000 de grenade lacrimogene împotriva protestatarilor pe 17 octombrie, în punctul culminant al protestelor – echivalentul a două grenade la fiecare trei secunde, pe parcursul a zece ore de operațiuni de menținere a ordinii publice.

Activiștii și cercetătorii din domeniul sănătății se tem acum că zeci de mii de femei și fete ar fi putut suferi efecte negative imediate și pe termen lung asupra sănătății reproductive, în urma expunerii intense la gaze lacrimogene.

Timp de zece zile, spune Di Piero, sângerările au fost atât de abundente încât a fost nevoită să își schimbe lenjeria menstruală de mai multe ori pe zi. Apoi au apărut cheagurile de sânge și crampele debilitante. De atunci, durerile îi perturbă somnul, fiind nevoită să recurgă la analgezice și la o sticlă cu apă caldă pe timpul nopții.

„Nu am fost niciodată atât de obosită. Port o eșarfă pe cap pentru că îmi cade și părul”, spune ea.

Inițial, Di Piero spune că nu avea nicio idee despre ce se întâmpla cu organismul său. Însă, până la începutul lunii noiembrie, mii de femei din întreaga Franță raportau simptome similare după expunerea la gaze lacrimogene în timpul valului de proteste sociale care a început la jumătatea lunii septembrie.

Deși cercetările științifice privind legătura dintre expunerea la gaze lacrimogene și sănătatea femeilor sunt limitate – majoritatea puținelor studii anterioare fiind realizate în medii militare, pe bărbați sănătoși –, au existat relatări despre dereglări menstruale în urma utilizării gazelor lacrimogene în timpul protestelor pro-democrație din Hong Kong, în 2019, și în Statele Unite, în timpul protestelor Black Lives Matter din 2020, precum și al manifestațiilor legate de Gaza și imigrație din 2024 și 2025.

În urma protestelor din Franța din această toamnă, Lacrymos de Sang, un colectiv feminist înființat pentru a investiga posibilele efecte ale gazelor lacrimogene asupra sănătății reproductive, a adunat mărturiile a peste 9.200 de femei și fete, inclusiv eleve de gimnaziu și liceu, care au declarat că au fost expuse la gaze lacrimogene. Dintre acestea, 94% au raportat simptome ginecologice.

Simptomele semnalate au variat de la crampe uterine severe și sângerări neobișnuit de abundente până la absența menstruației. Unele femei au descris dureri atât de intense încât nu mai puteau merge sau se deplasa la serviciu. Altele au raportat sângerări care au durat săptămâni întregi.

„Nu am mai sângerat niciodată în asemenea hal”, a declarat o protestatară pentru The Guardian.

Două dintre participante au afirmat că au fost spitalizate cu anemie în urma pierderilor masive de sânge. Alte persoane au raportat sângerări, deși nu mai aveau menstruație, printre acestea numărându-se persoane aflate la menopauză, care utilizau contraceptive hormonale sau urmau tratamente cu testosteron.

Lacrymos de Sang a colectat și mai multe mărturii privind pierderea sarcinilor. Dintre cele 47 de femei însărcinate care au declarat că au fost expuse la gaze lacrimogene, 15 au raportat că și-au pierdut sarcina. Alte 17 au descris contracții, dureri sau sângerări, în timp ce două au declarat că au solicitat îngrijiri ginecologice de urgență.

Într-una dintre mărturii, o femeie a povestit că a fost expusă gazelor lacrimogene în timp ce își plimba câinele. Gazul i-a rămas pe față timp de câteva minute, spune aceasta, provocându-i vărsături violente și sângerări abundente.

„Am avut senzația că urinez. Mi-am pierdut copilul după șapte luni de sarcină”, a declarat femeia.

Fetele și tinerele cu vârsta sub 20 de ani, care reprezentau o parte importantă a protestatarilor, par să fi fost deosebit de afectate, raportând mai multe simptome și o apariție mai rapidă a acestora decât participantele mai în vârstă.

„Stresul poate perturba ciclurile menstruale, determinând apariția menstruației mai devreme sau mai târziu, însă nu poate explica sângerările abundente la persoanele aflate la menopauză și nici pierderile de sarcină”, spune Solène Rougeux, cercetătoare doctorandă în neuroendocrinologie, care s-a alăturat colectivului și a coordonat analiza datelor rezultate din mărturii.