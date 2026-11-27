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Activităţile spaţiale ale Rusiei au "exclusiv scopuri paşnice" şi nu reprezintă o ameninţare pentru alte ţări, a declarat joi, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

Ea a precizat că Moscova respectă Tratatul privind spaţiul cosmic din 1967, care interzice trimiterea de arme nucleare în spaţiu.

Zaharova a afirmat că "speculaţiile absurde" din aceste relatări au scopul de a justifica proiectele militare germane în spaţiu.

Ea a făcut referire la un program în valoare de 35 de miliarde de euro anunţat de ministrul german al apărării, Boris Pistorius,

pentru consolidarea securităţii în spaţiu.

Luni, posturile germane WDR şi NDR, precum şi ziarul Süddeutsche Zeitung, au relatat, citând surse din cadrul armatei şi serviciilor de informaţii occidentale, că Rusia ar plănui să plaseze arme nucleare pe orbită.

Conform acestor relatări, informaţiile despre presupusele planuri au fost comunicate recent mai multor state membre NATO. Cancelarul german Friedrich Merz a descris aceste informaţii drept "şocante".