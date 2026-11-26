Peskov, după apelul Ursulei von der Leyen de a opri atacurile asupra infrastructurii energetice: „Rusia nu datorează nimic”
Moscova a respins solicitările Ursulei von der Leyen privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina.
Sursa: ansa.it
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Președinta Comisiei Europene ceruse oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, potrivit ANSA.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „nu poate spera să joace un rol de mediator în soluționarea conflictului din Ucraina atât timp cât lansează ultimatumuri la adresa Rusiei”, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Declarația sa a venit după ce von der Leyen a afirmat miercuri că Uniunea Europeană va participa la următoarea rundă de negocieri și că Rusia trebuie să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice.
„Rusia nu datorează nimic nimănui. Rusia trebuie să își garanteze propriile interese naționale”, a declarat Peskov într-un interviu acordat televiziunii de stat, citat de agenția Interfax.
Cel puțin cinci morți după atacuri cu drone ucrainene în regiunea Zaporojie
Cinci persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone ucrainene în regiunea Zaporojie, aflată sub controlul Moscovei.
„În urma unui atac cu drone inamice asupra unei parcări, cinci persoane au murit, iar alte trei au fost rănite în localitatea Vessioloïe”, a anunțat guvernatorul regional instalat de Rusia, Evgheni Balițki.
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