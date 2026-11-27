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Întrebat de un jurnalist dacă poate oferi mai multe detalii despre poziția sa privind raportul AUR, referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, președintele a explicat că au existat trei motive pe baza cărora Curtea Constituțională a luat această decizie.

Însă, a subliniat șeful statului, această decizie nu a avut legătură cu o eventuală influență a Rusiei asupra alegerilor prezidențiale din România în 2024 - el subliniind faptul că există o astfel de influență, însă „nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani și până acum”.

Nicușor Dan, președintele României: „Ce nu este lămurit și ar fi fost bine ca raportul de care eu tot vorbesc să apară mai devreme, este chestiunea influenței ruse, și nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani și până acum. Și aici sunt elemente, în opinia mea, foarte, foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie, și îmi asum responsabilitatea că ar fi fost mai bine ca lucrurile astea să fie deja în spațiul public și ...”

Jurnalist: Nu mai faceți raportul?

Nicușor Dan, președintele României: „Evident că îl facem. Pe influența rusă de 10 ani încoace, în România”.

Jurnalist: „Și ca o ultimă chestiune, legat de influența rusă, nu credeți că s-ar fi putut resimți și în alegerile parlamentare, la o săptămână după cele prezidențiale anulate?”

Nicușor Dan, președintele României: „Da, numai că, atenție, alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Din punct de vedere juridic ... deci, noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există o influență rusă în Europa în procese electorale, sabotaje, atacuri cibernetice, toate, tot arsenalul războiului hibrid. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor - anularea alegerilor, campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosirea abuzivă a rețelelor sociale”.

Nicușor Dan, după conferința de presă: „Vreau să clarific declarația”

Ulterior, după conferința de presă, președintele Nicușor Dan a publicat un mesaj pe Facebook, în care a anunțat că vrea să facă unele ”clarificări” despre declarația pe care a făcut-o la Bruxelles.

Șeful statului susține că, ce a vrut să spună, este faptul că decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat „direct” pe interferența rusească, iar motivarea Curții Constituționale nu a făcut referire la influența rusă. Dar, „asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”, a mai precizat Nicușor Dan.

Mesajul integral al președintelui Nicușor Dan:

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles. Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească. Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal. Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei.

Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene. Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat. Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă”, a transmis președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Klaus Iohannis, în 2024, despre anularea alegerilor prezidențiale: ”A fost Rusia”

În decembrie 2024, fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a declarat că intervenţia străină în procesul electoral al României a fost ”atât de subtilă şi atât de complexă, încât mare parte a fost găsit după primul tur de scrutin”.

Iohannis a afirmat că influenţa străină a fost găsită ulterior, iar ”în acest caz am avut un sprijin semnificativ de la parteneri strategici”.

„(...) din felul în care s-a acționat, din modul în care s-a derulat întreaga acțiune de atacuri pe TikTok, conturi pe TikTok din Rusia, atac simultan pe toate serverele care au fost prinse în numărarea voturilor, care au fost respinse, în paranteză fiind spus, deci aceste acțiuni multiple nu pot fi executate de actori individuali sau de un grup sau de un partid. Ele au o astfel de amploare și complexitate că numai actori statali pot face așa ceva. În zona de servicii, aceste modele de comportament se cunosc foarte bine și se știe cine acționează în acest fel. Iar aici a fost Rusia”, a spus Klaus Iohannis la acea vreme.

Nicușor Dan, în septembrie 2026: ”A existat o influenţă rusă”

De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat în septembrie 2026 că „a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu nişte dovezi pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influenţă rusă”.

Nicușor Dan, în septembrie 2026: ”În ceea ce priveşte influenţa rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu nişte dovezi pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influenţă rusă. Bineînţeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanii, de site-uri în oglindă, care repetă nişte... Deci sunt nişte chestiuni tehnice”.

El a adăugat că aceste lucruri trebuie să fie accesibile pentru cetăţeanul român.

”Acele elemente pe care le ştim deja, plus altele la care tot lucrăm şi pe care le-am găsit între timp şi pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetăţean român care... repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informaţii care sunt foarte tehnice. Aici este de fapt miza şi ăsta e motivul pentru care încă nu am ieşit cu un raport fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influenţa rusă pe spaţiul comunicaţional românesc”, a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.