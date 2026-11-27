Un bărbat din R. Moldova a fost filmat scoțând două valize din apartament. Ulterior s-a aflat ce avea de fapt în ele
Polițiștii din Republica Moldova anchetează o crimă de o cruzime ieșită din comun. Un bărbat de 58 de ani din orașul Bălți este suspectat că și-ar fi omorât partenera și i-a ascuns trupul în două geamantane.
Sursa: StirilePROTV
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Ulterior, individul a îngropat valizele pe un teren care îi aparținea victimei.
În imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale blocului din Bălți, suspectul poate fi văzut scoțând din apartament două valize. Ulterior s-a aflat că în ele era trupul dezmembrat al femeii ucise.
Aceasta nu mai fusese văzută de rude și cunoscuți din 27 septembrie, însă dispariția sa a fost anunțată abia pe 3 noiembrie. Între timp, partenerul ei le-ar fi spus apropiaților că femeia de 61 de ani ar fi plecat în Turcia, ca să cumpere marfă pentru magazinul pe care îl deținea.
În urma investigației, polițiștii au stabilit că, la sfârșitul lunii septembrie, cei doi s-au certat violent, iar ea a murit în urma loviturilor primite. Ulterior, bărbatul ar fi dezmembrat cadavrul, iar rămășițele le-a ascuns în două geamantane.
Vecinii celor doi se declară consternați.
O vecină: „O cunoșteam, vorbeam cu ea, am fost la cununie. Nu ne-am gândit la așa ceva, erau foarte liniștiți. Chiar dacă camerele dintre apartamente sunt de o parte și de alta, nu se aude nimic. După ce a dispărut dumneaei, el ne întâlnea afară. Era calm, liniștit. Azi când a venit sectoristul eram șocată, nu mă puteam concentra la serviciu. Groaznic”.
Miercuri, polițiștii au găsit rămășițele femeii pe un teren care îi aparținea, în raionul Sîngerei. Acestea vor fi supuse expertizei medico-legale. Bărbatul acuzat de omor a fost reținut pentru 72 de ore.
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