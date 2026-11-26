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Șeful statului a făcut aceste declarații la Bruxelles, unde participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

„E bine că există preocupări pentru pace, însă, aşa cum am spus de mai multe ori, eu nu cred că Rusia este pregătită sau îşi doreşte în momentul acesta pacea şi tocmai de aceea e important să şi susţinem Ucraina, să şi vorbim de pachetul următor, 22, de sancţiuni, pentru a presa. Calculul Rusiei în momentul ăsta este că iarna o avantajează, pentru că este o presiune suplimentară pe afectarea reţelei energetice a Ucrainei, e o presiune suplimentară pe societatea ucraineană. Deci, probabil că, dacă gândim realist, şanse de pace sunt mult mai mari în primăvară decât acum", a afirmat Nicuşor Dan înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European, întrebat dacă este posibilă încetarea focului în Ucraina.

El a adăugat că în cadrul reuniunii se va discuta şi despre sprijinul financiar pentru Kiev.

"În principiu, există un acord pentru un împrumut, deci nu pentru donaţii din bugete naţionale, ci pentru un împrumut care să fie contractat de Uniunea Europeană şi cred că este lucrul rezonabil de făcut, în condiţiile în care securitatea noastră, a tuturor, depinde de războiul ăsta din Ucraina. România va susţine, aşa cum a făcut-o şi în urmă cu un an la acel împrumut de 90 de miliarde pentru doi ani", a explicat şeful statului.

Recent, Kremlinul a transmis că menține deschisă invitația adresată reprezentanților Uniunii Europene de a veni la Moscova pentru a-și clarifica poziția față de războiul din Ucraina și față de viitoarea arhitectură de securitate a continentului.

Pe de altă parte, Kremlinul a stabilit o condiție clară: reprezentanții europeni s-ar putea alătura discuțiilor de pace abia după ce va avea loc o nouă rundă de negocieri în format trilateral (Rusia, Ucraina și Statele Unite). Până atunci, Rusia s-a pronunțat împotriva participării directe a UE, susținând că obiectivul Bruxelles-ului este doar să câștige timp pentru refacerea armatei ucrainene.