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Moscova ar viza infrastructuri precum căile ferate, aeroporturile și rețelele energetice, avertizează raportul, potrivit CNN.

Deși nu se află în război direct cu niciun stat european, cu excepția Ucrainei, Moscova este implicată într-un conflict desfășurat prin intermediari, menit să slăbească sprijinul continentului pentru Kiev, arată raportul.

În ultimul an, Rusia a recurs tot mai frecvent la acte de sabotaj, iar utilizarea explozibililor și incendierilor intenționate s-a dublat aproximativ, reprezentând un risc de producere a unor incidente cu numeroase victime, potrivit raportului publicat joi de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Un asemenea dezastru ar putea genera apeluri la represalii și ar putea provoca diviziuni între guvernele europene, se mai arată în document.

Germania și Polonia se confruntă cu cele mai multe sabotaje

Germania și Polonia, statele europene ale căror sectoare logistice și industriale au cele mai importante contribuții la sprijinirea Ucrainei, se confruntă cu cea mai mare pondere a actelor de sabotaj atribuite Rusiei.

Potrivit concluziilor raportului, peste jumătate dintre incidentele înregistrate în perioada octombrie 2025 - septembrie 2026 au avut loc în aceste două țări.

Conform unei analize realizate de IISS, în Polonia au fost înregistrate 29 de incidente asociate Moscovei între octombrie 2025 și septembrie 2026.

Printre acestea se numără un incident din noiembrie 2025, când o încărcătură explozivă a avariat o linie feroviară care leagă Varșovia de granița cu Ucraina. Deși nu au existat victime, premierul polonez Donald Tusk a declarat ulterior că explozia a fost, cel mai probabil, planificată pentru a distruge un tren.

„Atacurile s-au concentrat asupra sectoarelor esențiale pentru efortul de război al Ucrainei, în timp ce atacurile asupra infrastructurii publice și a unor obiective importante par să urmărească, de asemenea, subminarea încrederii publicului și a sprijinului pentru Ucraina”, se arată în raport.

Înainte de publicarea raportului, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și emisarul special al acestuia pentru negocierile dintre Rusia și Ucraina, a lăudat „reținerea” liderului rus Vladimir Putin în războiul care durează de peste patru ani.

„A fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce este, evident, un lucru foarte important”, i-a declarat Kushner lui Mathias Döpfner, directorul general al Axel Springer, compania-mamă a POLITICO, într-un podcast lansat miercuri.

Intermediari ai serviciilor rusești acționează în „războiul neconvențional”

Raportul IISS avertizează însă că amenințarea imediată pentru Europa nu este un război nuclear, ci așa-numitul „război neconvențional”.

Serviciile de informații rusești au reușit să recruteze o rețea de intermediari care ar putea deveni tot mai eficienți în organizarea actelor de sabotaj, recurgând la „metode mai complexe, inclusiv dispozitive explozive improvizate, echipate cu temporizatoare și detonatori”, se arată în raport.

În pofida arestării unor persoane recrutate pentru astfel de operațiuni, precum și a expulzării unor ofițeri ai serviciilor de informații ruse și a închiderii unor consulate, statele europene nu au reușit să descurajeze Moscova, susține documentul.

„Nu există dovezi clare că aceste măsuri au făcut ca sabotajul să fie un instrument mai puțin atractiv al politicii Kremlinului”, se arată în raport.

Nici potențialii recruți nu par să fi fost descurajați, întrucât frecvența atacurilor nu s-a modificat semnificativ.

„Arestările generează costuri pentru intermediari, dar, până acum, nu și pentru serviciile de informații rusești care coordonează și facilitează aceste operațiuni”, precizează raportul.

Documentul mai arată că actele de sabotaj susținute de Rusia se produc în valuri pe întregul continent, ceea ce sugerează existența unei coordonări centrale la Moscova.

Modul de organizare a rețelelor de sabotaj

Totuși, raportul menționează și dovezi privind existența unei rețele de intermediari care coordonează atacuri în mai multe țări, precum și posibilitatea ca între diferitele rețele să existe concurență.

Astfel, destructurarea uneia dintre ele nu ar garanta descurajarea celorlalte.

În ansamblu, acțiunile Rusiei se desfășoară atât la nivel tactic, cât și strategic, potrivit raportului.

Operațiunile tactice urmăresc să afecteze sau să întârzie ajutorul destinat Ucrainei, în timp ce obiectivul strategic este de a face sprijinul acordat Kievului atât de costisitor din punct de vedere economic și politic, încât guvernele europene să nu îl mai poată susține.

Între timp, Kushner a atribuit Europei o parte din responsabilitatea pentru prelungirea războiului din Ucraina, susținând că declarațiile și acțiunile „provocatoare” venite din capitalele europene l-au făcut pe Putin să fie mai precaut.

„El consideră că europenii nu sunt pregătiți pentru pace. Crede că aceștia își doresc înfrângerea strategică a Rusiei”, a declarat Kushner în podcastul „MD Meets”, publicat miercuri.