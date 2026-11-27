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Biroul de Analiză Economică (BEA) al Departamentului de Comerț al SUA a revizuit miercuri creșterea anuală din trimestrul trei la 4,3% față de estimarea anticipată de 3,4% pe care a anunțat-o pe 29 octombrie, conform Agerpres.

Partidul Republican al lui Trump a suferit pierderi mari la alegerile din 3 noiembrie.

„Tocmai a fost dezvăluit că cifrele REALE ale economiei, publicate înainte de alegeri, au fost FALSE”, a transmis Trump într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, fără a furniza dovezi.

„De ce nu a fost emis numărul corect înainte de alegeri? Cer o investigare imediată a acestei situații. Aceasta nu este o eroare mică, este o eroare masivă și intenționată”, a subliniat el.

BEA nu a răspuns la o solicitare de comentarii joi. Anterior, instituția a precizat că estimările privind PIB-ul pot diferi de cifrele finale, deoarece estimările anticipate pentru creșterea trimestrială nu au date sursă complete privind stocurile, comerțul și cheltuielile consumatorilor pentru servicii.

Mai târziu, joi, Trump le-a spus reporterilor că BEA „a făcut o greșeală”, dar că îi este greu să accepte că estimarea inițială a biroului privind PIB-ul pentru trimestrul al treilea ar fi putut fi cu aproape un punct procentual mai mică.

„Vă vine să credeți asta?”, le-a spus Trump reporterilor la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, în Florida, unde a petrecut Ziua Recunoștinței.

„Nici vouă nu vă vine să credeți că au ridicat (cifra) de la 3,4 la 4,3. Au ridicat-o cu aproape un punct procentual, lucru nemaiauzit în istorie”, a adăugat el.

Datele dintr-un articol din mai, unde unul dintre autori este directorul BEA, Vipin Arora, indică faptul că biroul și-a revizuit estimările trimestriale de PIB cu aproape un punct procentual sau mai mult de cel puțin patru ori în ultimii 25 de ani.

Vipin Arora și co-autorea Rebecca Pocase au descoperit că toate calculele privind PIB-ul publicate la 90 de zile după estimarea inițială au diferit cu o medie de 0,52 puncte procentuale de-a lungul acestui secol.

Anul trecut, Trump a concediat o reprezentantă dintr-o poziție de conducere la Departamentul Muncii, acuzând-o fără dovezi că a manipulat cifrele, o mișcare ce s-a adăugat la preocupările deja tot mai mari cu privire la calitatea datelor economice publicate de guvernul federal.