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Departamentul, responsabil de administrarea sistemului de asistență socială din Marea Britanie, colaborează cu Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC), care aparține de GCHQ, precum și cu experți guvernamentali, pentru a investiga incidentul, potrivit Daily Mail.

Mai multe servicii importante au fost indisponibile publicului în această dimineață, deși oficialii au insistat că situația nu va afecta plata pensiilor și a ajutoarelor sociale.

Portalul de autentificare pentru Universal Credit nu funcționează, iar persoanele care încearcă să îl acceseze prin intermediul GOV.UK sunt întâmpinate de un mesaj care anunță: „Întrerupere temporară a unor servicii online ale DWP”. De asemenea, oamenii nu pot depune cereri pentru Universal Credit.

Nici persoanele care încearcă să își gestioneze pensia de stat nu au mai mult succes, fiind întâmpinate de un mesaj de eroare: „Ne pare rău, serviciul nu este disponibil. Veți putea utiliza serviciul mai târziu”.

Incidentul a afectat și sistemele pentru depunerea cererilor de Personal Independence Payment (PIP – indemnizația pentru persoanele cu dizabilități), căutarea locurilor de muncă, precum și serviciul „Tell Us Once”, utilizat pentru notificarea autorităților în cazul decesului unei persoane.

Politicienii au declarat astăzi că incidentul este „profund alarmant” și reprezintă un „semnal clar că reziliența națională nu este o problemă care poate fi amânată pentru mâine”, în „noua lume în care ne aflăm”.

Site-ul de monitorizare Downdetector a înregistrat pentru prima dată o creștere a numărului de utilizatori care au raportat probleme cu site-ul GOV.UK aseară, la ora 19:30, urmată de un nou vârf în această dimineață, la ora 7:00.

Un utilizator al platformei X din Scoția a declarat: „Am sunat la ei și mi-au spus că nici măcar ei nu pot accesa nimic din sistemele lor. Angajatul a încercat să închidă telefonul, dar i-am spus că nici noi nu putem accesa site-ul”.

DWP nu a precizat încă ce tip de incident cibernetic s-a produs și nici nu este clar dacă au fost accesate date personale.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor disponibile, în această dimineață nu existau dovezi că ar fi fost furate datele personale ale beneficiarilor DWP, deși investigațiile sunt în desfășurare.

Ce au spus oficialii și politicienii despre incident

Purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator pentru sănătate și asistență socială, Dr. Neil Shastri-Hurst, a avertizat că incidentul evidențiază necesitatea protejării serviciilor esențiale și a consolidării securității cibernetice.

La rândul său, liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a calificat situația drept „profund alarmantă”, subliniind riscurile pentru datele personale și financiare deținute de DWP și cerând protejarea cetățenilor împotriva atacurilor cibernetice.

În ultimii ani, mai multe instituții și companii britanice, printre care British Library, Transport for London, Marks & Spencer și Jaguar Land Rover, au fost vizate de astfel de atacuri.

Liam Byrne, președintele Comisiei parlamentare pentru afaceri și comerț, a avertizat că atacurile cibernetice vor deveni tot mai frecvente și a subliniat necesitatea îmbunătățirii măsurilor de securitate, inclusiv în cazul întreprinderilor mici.

Un purtător de cuvânt al DWP a precizat că unele servicii online au fost dezactivate preventiv, în timp ce instituția colaborează cu autoritățile de securitate cibernetică pentru investigarea incidentului și restabilirea accesului. Oficialii au confirmat că plățile pensiilor și ajutoarelor sociale nu sunt afectate și vor continua normal.

Președinta Comisiei parlamentare pentru muncă și pensii, Debbie Abrahams, a salutat faptul că plățile nu au fost afectate și a declarat că prioritatea este limitarea consecințelor incidentului și restabilirea serviciilor cât mai rapid.

Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC) a transmis că nu are nimic de adăugat la declarația DWP.

Avertismentul conducerii DWP, cu doar trei săptămâni înainte de incident

Cu doar trei săptămâni în urmă, cel mai înalt funcționar public din cadrul DWP, Dame Sarah Healey, declara că securitatea cibernetică este „unul dintre lucrurile care nu îl lasă să doarmă pe un nou secretar permanent” (cel mai înalt funcționar public al instituției).

Într-o ședință parlamentară din 4 noiembrie, secretarul permanent al DWP, Dame Sarah Healey, a avertizat că securitatea cibernetică este o prioritate majoră, mai ales în contextul cantității mari de date personale și financiare gestionate de instituție. Aceasta a recunoscut totodată că DWP utilizează frecvent sisteme informatice învechite.

Incidentul vine după ce, luna trecută, o vulnerabilitate a limbajului de programare PHP a dus la întreruperea temporară a 32 de servicii guvernamentale. Experții NCSC au colaborat cu OpenAI pentru identificarea și remedierea problemelor.

Guvernul derulează, de asemenea, un program de 210 milioane de lire sterline pentru consolidarea securității cibernetice, care include înființarea unei noi Unități Guvernamentale de Securitate Cibernetică.

Tom Exelby, expert la Red Helix, a declarat că decizia DWP de a suspenda serviciile online a fost justificată pentru izolarea sistemelor afectate, subliniind că menținerea plăților pensiilor și beneficiilor indică limitarea impactului. Acesta a avertizat însă că sistemele informatice învechite și vulnerabilitățile de securitate pot provoca întreruperi extinse.

Expertul Andy Ward, de la Absolute Security, a atras atenția asupra creșterii atacurilor cibernetice care vizează serviciile esențiale, avertizând că astfel de incidente pot avea consecințe grave pentru populație.