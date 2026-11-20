Atacurile rusești asupra Ucrainei au provocat alarmă în Polonia vineri noapte. Avioane de luptă NATO au fost ridicate în estul țării, în voievodatele Lublin și Podkarpackie. Autoritățile au transmis că a existat riscul ca rachetele rusești să treacă granița și să lovească ținte de pe teritoriul Poloniei. În cursul dimineții, un obiect neidentificat s-a prăbușit.
Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat, la ora 7:07, că există suspiciuni privind o „încălcare a spațiului aerian polonez de către obiecte aeriene neidentificate”, în contextul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei, notează TVP World.
UPDATE Ministrul Apărării de la Varșovia: O rachetă și o dronă s-au prăbușit în Polonia
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost două obiecte care au căzut pe teritoriul Poloniei: o rachetă și o dronă cu reacție, , notează Gazeta Wyborcza.
„Atacul Federației Ruse asupra teritoriului Ucrainei, cu impact asupra Poloniei, a fost unul dintre cele mai ample de la începutul războiului la scară largă din Ucraina”, a adăugat acesta.
UPDATE Obiectul neidentificat ar fi căzut lângă un sat
În jurul orei 7:30, primarul comunei Księżpol, Jarosław Piskorski, a ajuns la locul unde a căzut obiectul, notează Gazeta Wyborcza.
„Zona era deja securizată de autorități. Se ridica fum de la aproximativ 300 de metri distanță, în apropierea marginii pădurii. La indicațiile autorităților, nu m-am apropiat de acel loc”, a declarat Piskorski.
Potrivit informațiilor obținute de publicație, obiectul a căzut lângă anexele unei gospodării.
UPDATE: Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență
„Ca răspuns la încălcarea spațiului aerian polonez, am convocat o reuniune cu miniștrii, reprezentanți ai Forțelor Armate Poloneze și șefii serviciilor de securitate”, a anunțat Donald Tusk pe X la 10:40.
„ATENȚIE! Amenințarea unui atac aerian a fost înlăturată. Nu există nicio amenințare pe teritoriul Poloniei.”, a transmis Centrul Guvernamental de Securitate la 10:50.
Alerte în Polonia după atacurile Rusiei asupra Poloniei
O echipă de căutare și salvare a fost trimisă în districtul Biłgoraj, din sud-estul Poloniei, după ce au apărut informații despre posibila prăbușire a unui obiect în apropierea satului Chmielek.
În plus, Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia a emis vineri, la ora 2:43, o avertizare pentru locuitorii din estul voievodatului Lublin și din sud-estul voievodatului Podkarpackie, recomandându-le să se adăpostească din cauza unei posibile amenințări aeriene. Alerta a fost ridicată patru ore mai târziu. Aeroportul din Rzeszów, situat în voievodatul Podkarpackie, și-a suspendat temporar activitatea după emiterea avertizării. În timpul alertei, turnul de control al traficului aerian a fost evacuat, pentru prima dată de la începerea activității sale, notează tnlive.
„Serviciile au fost alertate de localnici, iar o echipă terestră a fost trimisă pentru a securiza zona și a identifica locul, în cazul în care obiectul s-a prăbușit într-adevăr acolo”, a declarat Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional, pentru postul TVN24.
Goryszewski a precizat că sistemele radar au indicat posibilitatea producerii unui incident după ora 6:30, iar autoritățile încearcă să verifice înregistrările.
„Este într-adevăr posibil ca spațiul nostru aerian să fi fost încălcat. Investigăm situația”, a afirmat acesta.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat pe platforma X că a primit informări de la ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și de la ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, cu privire la situația de securitate din districtul Biłgoraj, în urma încălcării spațiului aerian polonez.
„În acest moment, nu există nicio amenințare aeriană. Serviciile competente se află la fața locului”, a transmis Donald Tusk.
Parchetul Districtual din Lublin a anunțat că a început cercetările privind posibila încălcare a spațiului aerian al Poloniei. Procurorii au precizat că încearcă să stabilească „numărul exact și natura obiectelor”.
„Vom oferi mai multe informații după finalizarea verificărilor preliminare și a analizelor”, a transmis instituția.