Atacurile rusești asupra Ucrainei au provocat alarmă în Polonia vineri noapte. Avioane de luptă NATO au fost ridicate în estul țării, în voievodatele Lublin și Podkarpackie. Autoritățile au transmis că a existat riscul ca rachetele rusești să treacă granița și să lovească ținte de pe teritoriul Poloniei. În cursul dimineții, un obiect neidentificat s-a prăbușit.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat, la ora 7:07, că există suspiciuni privind o „încălcare a spațiului aerian polonez de către obiecte aeriene neidentificate”, în contextul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei, notează TVP World.

UPDATE Ministrul Apărării de la Varșovia: O rachetă și o dronă s-au prăbușit în Polonia

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost două obiecte care au căzut pe teritoriul Poloniei: o rachetă și o dronă cu reacție, , notează Gazeta Wyborcza.

„Atacul Federației Ruse asupra teritoriului Ucrainei, cu impact asupra Poloniei, a fost unul dintre cele mai ample de la începutul războiului la scară largă din Ucraina”, a adăugat acesta.

UPDATE Obiectul neidentificat ar fi căzut lângă un sat

În jurul orei 7:30, primarul comunei Księżpol, Jarosław Piskorski, a ajuns la locul unde a căzut obiectul, notează Gazeta Wyborcza.

„Zona era deja securizată de autorități. Se ridica fum de la aproximativ 300 de metri distanță, în apropierea marginii pădurii. La indicațiile autorităților, nu m-am apropiat de acel loc”, a declarat Piskorski.

Potrivit informațiilor obținute de publicație, obiectul a căzut lângă anexele unei gospodării.

UPDATE: Donald Tusk a convocat o reuniune de urgență

„Ca răspuns la încălcarea spațiului aerian polonez, am convocat o reuniune cu miniștrii, reprezentanți ai Forțelor Armate Poloneze și șefii serviciilor de securitate”, a anunțat Donald Tusk pe X la 10:40.

„ATENȚIE! Amenințarea unui atac aerian a fost înlăturată. Nu există nicio amenințare pe teritoriul Poloniei.”, a transmis Centrul Guvernamental de Securitate la 10:50.