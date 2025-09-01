Donald Trump dă asigurări după zvonurile privind moartea sa: „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viaţa mea”

Stiri externe
01-09-2025 | 09:45
donald trump
IMAGO

Preşedintele american Donald Trump a declarat că „nu s-a simţit niciodată mai bine”, în contextul unor zvonuri apărute pe reţelele sociale privind moartea sa.

autor
Mihaela Ivăncică

Speculațiile au fost alimentate de apariția unor echimoze pe mâna sa, o agendă oficială goală în weekend și lipsa aparițiilor publice, precum și de o declarație vagă a vicepreședintelui J.D. Vance, care a spus: „Da, au loc tragedii teribile”.

”Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi va realiza lucruri măreţe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne fereşte, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat numărul doi de la Washington.

”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social. În plus, DC este o zonă fără criminalitate”.

Citește și
Donald Trump
Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. ”Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate
donald trump

Îngrijorările privind starea de sănătate a președintelui american au apărut acum câteva săptămâni, după ce au fost făcute publice imagini cu mâinile lui Trump acoperite de echimoze.

Casa Albă a respins aceste temeri, explicând că echimozele ar fi cauzate de strângeri de mână frecvente și de utilizarea aspirinei.

Declarație bizară a lui J.D. Vance

J. D. Vance a semănat îndoieli, într-un interviu acordat miercuri USA Today.

”Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american”, a început vicepreşedintele american.

”Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, adăuga el.

El a fost întrebat despre sănătatea celui de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite, în urma unor noi zvonuri despre sănătatea acestuia, alimentate de o echimoză pe mâna lui Donald Trump în timpul unor apariţii publice recente.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa la 16 iulie că şeful statului suferă de o ”insuficienţă venoasă cronică”.

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump,

Dată publicare: 01-09-2025 09:40

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina
Stiri externe
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina, subiect pe care îl va discuta la summitul OCS din China, relatează Reuters și AFP.

 

Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. ”Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate
Stiri externe
Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. ”Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate

Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul său din 2 aprilie.

SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale
Stiri externe
SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale

Administrația Trump continuă discuțiile comerciale cu partenerii internaționali, deși o instanță federală de apel a decis că majoritatea tarifelor impuse de președinte sunt ilegale, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

Kremlinul nu se dă bătut: Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Vom continua războiul
Stiri externe
Kremlinul nu se dă bătut: Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Vom continua războiul

Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina, relatează Reuters.

Trump vrea să schimbe regulile jocului: anunță un decret prin care vrea să interzică votului electronic
Stiri externe
Trump vrea să schimbe regulile jocului: anunță un decret prin care vrea să interzică votului electronic

Preşedintele american Donald Trump, care cere de ani de zile să se renunţe la maşinile electronice de votare şi înlocuirea lor cu buletine de vot pe hârtie care să fie numărate manual.

Recomandări
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina
Stiri externe
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina, subiect pe care îl va discuta la summitul OCS din China, relatează Reuters și AFP.

 

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28