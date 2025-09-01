Donald Trump dă asigurări după zvonurile privind moartea sa: „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viaţa mea”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că „nu s-a simţit niciodată mai bine”, în contextul unor zvonuri apărute pe reţelele sociale privind moartea sa.

Speculațiile au fost alimentate de apariția unor echimoze pe mâna sa, o agendă oficială goală în weekend și lipsa aparițiilor publice, precum și de o declarație vagă a vicepreședintelui J.D. Vance, care a spus: „Da, au loc tragedii teribile”.

”Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi va realiza lucruri măreţe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne fereşte, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat numărul doi de la Washington.

”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social. ”În plus, DC este o zonă fără criminalitate”.

Îngrijorările privind starea de sănătate a președintelui american au apărut acum câteva săptămâni, după ce au fost făcute publice imagini cu mâinile lui Trump acoperite de echimoze.

Casa Albă a respins aceste temeri, explicând că echimozele ar fi cauzate de strângeri de mână frecvente și de utilizarea aspirinei.

Declarație bizară a lui J.D. Vance

J. D. Vance a semănat îndoieli, într-un interviu acordat miercuri USA Today.

”Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american”, a început vicepreşedintele american.

”Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, adăuga el.

El a fost întrebat despre sănătatea celui de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite, în urma unor noi zvonuri despre sănătatea acestuia, alimentate de o echimoză pe mâna lui Donald Trump în timpul unor apariţii publice recente.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa la 16 iulie că şeful statului suferă de o ”insuficienţă venoasă cronică”.

