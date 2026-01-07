Eurostat: Inflația din zona euro a coborât la 2% în decembrie, în linie cu ținta BCE

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie, transmite Reuters.

Datele preliminare publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie la 2%, de la un nivel de 2,1% luna precedentă. Cifra anunţată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiştilor intervievaţi de Reuters. Aceştia se aşteaptă ca tendinţa să continue în 2026.

Pe de altă parte, datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, s-a atenuat la 2,3% în decembrie, de la 2,4% luna precedentă. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Potrivit Eurostat, preţurile la energie în zona euro au înregistrat o scădere de 1,9% în ritm anual, în decembrie. În schimb, preţurile la servicii au crescut cu 3,4%, iar preţurile la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări au înregistrat un avans de 2,6%.

Estimarea publicată miercuri de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană, să fie dată publicităţii în data de 19 ianuarie.

Scăderea preţurilor la energie, aprecierea euro, majorarea importurilor din China şi moderarea creşterilor salariale ar putea duce la un declin al preţurilor anul acesta, apreciază analiştii. Dar majorarea cheltuielilor din domeniul apărării, cheltuielile fiscale masive din Germania, cererea internă solidă, înăsprirea pieţei forţei de muncă şi turbulenţele geopolitice ar putea duce la o creştere a preţurilor în 2026.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflaţiei în zona euro este sub control, iar oficialii au timp să analizeze evoluţiile preţurilor, înainte de a adopta noi măsuri de politică monetară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













