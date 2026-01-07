Eurostat: Inflația din zona euro a coborât la 2% în decembrie, în linie cu ținta BCE

Stiri Economice
07-01-2026 | 13:56
Oameni pe strada
Shutterstock

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie, transmite Reuters.

autor
Vlad Dobrea

Datele preliminare publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie la 2%, de la un nivel de 2,1% luna precedentă. Cifra anunţată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiştilor intervievaţi de Reuters. Aceştia se aşteaptă ca tendinţa să continue în 2026.

Pe de altă parte, datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, s-a atenuat la 2,3% în decembrie, de la 2,4% luna precedentă. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Potrivit Eurostat, preţurile la energie în zona euro au înregistrat o scădere de 1,9% în ritm anual, în decembrie. În schimb, preţurile la servicii au crescut cu 3,4%, iar preţurile la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări au înregistrat un avans de 2,6%.

Estimarea publicată miercuri de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană, să fie dată publicităţii în data de 19 ianuarie.

Citește și
coada, taxe, impozite
Zeci de mii de români au fost luați prin surprindere: după plata taxelor, au descoperit că mai figurează cu datorii la stat

Scăderea preţurilor la energie, aprecierea euro, majorarea importurilor din China şi moderarea creşterilor salariale ar putea duce la un declin al preţurilor anul acesta, apreciază analiştii. Dar majorarea cheltuielilor din domeniul apărării, cheltuielile fiscale masive din Germania, cererea internă solidă, înăsprirea pieţei forţei de muncă şi turbulenţele geopolitice ar putea duce la o creştere a preţurilor în 2026.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflaţiei în zona euro este sub control, iar oficialii au timp să analizeze evoluţiile preţurilor, înainte de a adopta noi măsuri de politică monetară. 

Sursa: Agerpres

Etichete: inflație, BCE, eurostat, Zona Euro,

Dată publicare: 07-01-2026 13:56

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Zeci de mii de români au fost luați prin surprindere: după plata taxelor, au descoperit că mai figurează cu datorii la stat
Stiri Economice
Zeci de mii de români au fost luați prin surprindere: după plata taxelor, au descoperit că mai figurează cu datorii la stat

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

Disfuncţionalităţi majore la ghişeul.ro în plină perioadă de plată a taxelor. Ministrul Economiei: „Există probleme reale”
Stiri Economice
Disfuncţionalităţi majore la ghişeul.ro în plină perioadă de plată a taxelor. Ministrul Economiei: „Există probleme reale”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convocat la minister pentru discuţii pe această temă.

În 2026 se va ajunge mai ușor de la București la Pașcani sau de la Pașcani la mare. Vom vedea și primul tunel pe o autostradă
Stiri Economice
În 2026 se va ajunge mai ușor de la București la Pașcani sau de la Pașcani la mare. Vom vedea și primul tunel pe o autostradă

Rețeua de autostrăzi din România prinde contur. Potrivit responsabililor, în 2026 ar urma să fie inaugurați încă 240 de kilometri de șosea de mare viteză.

Recomandări
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Ianuarie 2026

03:31:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28