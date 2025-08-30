O declarație bizară a lui J.D. Vance a dat naștere la un zvon fals pe rețelele sociale, că ”Trump a murit!”

Un zvon nebun că ”Trump a murit” s-a răspândit rapid pe reţele de socializare, sâmbătă, fără ca oficialii de la Casa Albă să reacționeze, până la momentul publicării acestor informații.

Unii cred sau repostează ironic o ştire falsă potrivit căreia Donald Trump ar fi murit, o informaţie ţinută secretă pentru moment, în contextul unor speculaţii despre sănătatea locatarului Casei Albe, al unei agende goale şi unor declaraţii stranii a vicepreşedintelui J. D. Vance, scrie HuffPost, potrivit News.ro.

Totul pare să fi pornit de la o declaraţie a vicepreşedintelui J. D, Vance în urmă cu câteva zile.

Donald Trump nu a mai fost văzut în public de la mijlocul săptămânii, iar agenda sa era în continuare goală sâmbătă.

J. D. Vance a semănat îndoieli, într-un interviu acordat miercuri USA Today.

”Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american”, a început vicepreşedintele american.

”Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, adăuga el.

El a fost întrebat despre sănătatea celui de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite, în urma unor noi zvonuri despre sănătatea acestuia, alimentate de o echimoză pe mâna lui Donald Trump în timpul unor apariţii publice recente.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa la 16 iulie că şeful statului suferă de o ”insuficienţă venoasă cronică”.

Pe X sau Reddit, postări care evocă moartea preşedintelui american au crescut puternic sâmbătă.

Potrivit postului CNBC, 87.000 de postări conţineau, sâmbătă, expresia ”Trump is dead” pe platforma X a lui Elon Musk.

Aceste zvonuri au fost cuplate cu agenda publică a lui Donald Trump.

Casa Albă anunţă pe site că preşedintele ”nu are niciun eveniment public prevăzut” sâmbătă şi nici duminică. Ea a făcut acelaşi anunţ și vineri.

Cu toate acestea, lipsa unor angajamente publice nu reprezintă nimic anormal pe agenda preşedintelui, în contextul în care preşedinţia a anunţat activităţi ale lui Donald Trump în ultima perioadă.

În schimb, faptul că nu a mai apărut în public de marţi a fost de ajuns ca unii utilizatori de pe Internet să fie convinşi că ceva nu este în regulă.

Uni nu au ezitat să compare aceste zvonuri cu cele ale decesului reginei Elizabeth a II-a, evocate pe reţele de socializare cu o zi înaintea de dispariţia suveranei.

Alţii preferă să-şi imagineze că un ”turneu de golf” ocupă cea mai mare parte a sfârşitului lui august al lui Donald Trump.

Între hashtagurile despre moartea lui Trump apare căutarea ”Trump dead proof” (”probe ale morţii lui Trump”).

Preşedintele american nu a dat încă niciun semn de viaţă, pentru a pune capăt acestor zvonuri.

