O declarație bizară a lui J.D. Vance a dat naștere la un zvon fals pe rețelele sociale, că ”Trump a murit!”

Stiri externe
30-08-2025 | 19:53
Donald Trump, JD Vance
Getty

Un zvon nebun că ”Trump a murit” s-a răspândit rapid pe reţele de socializare, sâmbătă, fără ca oficialii de la Casa Albă să reacționeze, până la momentul publicării acestor informații.

autor
Cristian Matei

Unii cred sau repostează ironic o ştire falsă potrivit căreia Donald Trump ar fi murit, o informaţie ţinută secretă pentru moment, în contextul unor speculaţii despre sănătatea locatarului Casei Albe, al unei agende goale şi unor declaraţii stranii a vicepreşedintelui J. D. Vance, scrie HuffPost, potrivit News.ro.

Totul pare să fi pornit de la o declaraţie a vicepreşedintelui J. D, Vance în urmă cu câteva zile.

Donald Trump nu a mai fost văzut în public de la mijlocul săptămânii, iar agenda sa era în continuare goală sâmbătă.

J. D. Vance a semănat îndoieli, într-un interviu acordat miercuri USA Today.

Citește și
kamala harris
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe

”Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american”, a început vicepreşedintele american.

”Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, adăuga el.

El a fost întrebat despre sănătatea celui de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite, în urma unor noi zvonuri despre sănătatea acestuia, alimentate de o echimoză pe mâna lui Donald Trump în timpul unor apariţii publice recente.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa la 16 iulie că şeful statului suferă de o ”insuficienţă venoasă cronică”.

Pe X sau Reddit, postări care evocă moartea preşedintelui american au crescut puternic sâmbătă.

Potrivit postului CNBC, 87.000 de postări conţineau, sâmbătă, expresia ”Trump is dead” pe platforma X a lui Elon Musk.

Aceste zvonuri au fost cuplate cu agenda publică a lui Donald Trump.

Casa Albă anunţă pe site că preşedintele ”nu are niciun eveniment public prevăzut” sâmbătă şi nici duminică. Ea a făcut acelaşi anunţ și vineri.

Cu toate acestea, lipsa unor angajamente publice nu reprezintă nimic anormal pe agenda preşedintelui, în contextul în care preşedinţia a anunţat activităţi ale lui Donald Trump în ultima perioadă.

În schimb, faptul că nu a mai apărut în public de marţi a fost de ajuns ca unii utilizatori de pe Internet să fie convinşi că ceva nu este în regulă.

Uni nu au ezitat să compare aceste zvonuri cu cele ale decesului reginei Elizabeth a II-a, evocate pe reţele de socializare cu o zi înaintea de dispariţia suveranei.

Alţii preferă să-şi imagineze că un ”turneu de golf” ocupă cea mai mare parte a sfârşitului lui august al lui Donald Trump.

Între hashtagurile despre moartea lui Trump apare căutarea ”Trump dead proof” (”probe ale morţii lui Trump”).

Preşedintele american nu a dat încă niciun semn de viaţă, pentru a pune capăt acestor zvonuri.

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, casa alba, jd vance,

Dată publicare: 30-08-2025 19:53

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Trump schimbă foaia și anunță, prin ambasadorul SUA la NATO, că va oferi Ucrainei „capacități de lovire în profunzime”
Stiri externe
Trump schimbă foaia și anunță, prin ambasadorul SUA la NATO, că va oferi Ucrainei „capacități de lovire în profunzime”

Donald Trump oferă Ucrainei „capacități de lovire în profunzime” care „i-ar putea ajuta ofensiv”, a declarat ambasadorul SUA la NATO.

Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe
Stiri externe
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe

Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris.

JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump”
Stiri externe
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că este pregătit să preia președinția „dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie teribilă” care să îl afecteze pe Donald Trump, scrie The Independent.

Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska
Stiri externe
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Preşedintele Donald Trump „nu a fost mulţumit” dar nici surprins de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete şi drone de joi, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28