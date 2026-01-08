Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși

Un bărbat polonez ar fi murit, cel mai probabil în urma torturii, în orașul rus Taganrog, în 2023, după ce a călătorit în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia pentru a verifica personal dacă războiul există.

Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, care citează un raport din 2025 al organizației ruse pentru drepturile omului Memorial și mărturii ale martorilor ocular, Krzysztof Galos, din Cracovia, ar fi trecut granița polono-ucraineană la mijlocul lunii aprilie 2023, după care s-a deplasat în teritoriile ocupate, relatează publicația Pravda.

Potrivit relatărilor, Galos era sceptic față de informațiile apărute în presă despre război și a decis să verifice singur situația din Ucraina.

Camerele de supraveghere au surprins pentru ultima dată mașina sa în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Ulterior, Galos a fost reținut la un punct de control rusesc. Surse citate de Memorial au declarat că Galos a fost dus la centrul de detenție preventivă nr. 2 din Taganrog, unde sunt încarcerați și prizonieri de război ucraineni.

Niciun răspuns aproape 2 ani de zile

După pierderea legăturii cu el, familia a raportat dispariția la poliție. Mult timp, soarta sa a rămas necunoscută. În ianuarie 2025, Memorial - cea mai cunoscută organizație independentă pentru drepturile omului din Rusia - a publicat un raport intitulat Ucraina: crimele de război ale agresorilor ruși.

Raportul documentează tortura sistematică în teritoriile ocupate și în Rusia, vizând în special cetățeni străini. Printre victime se numără și un cetățean polonez care a murit la Taganrog.

Un martor a relatat că Galos ar fi spus că „a călătorit prin Ucraina ca să vadă ce se întâmplă acolo, dar a făcut o greșeală de drum și a ajuns la un punct de control al soldaților ruși”.

Potrivit Memorial, Galos era bătut în mod regulat, în special pentru că nu vorbea limba rusă și din cauza sprijinului Poloniei pentru Ucraina. În timpul unui control, gardienii l-au bătut atât de grav încât picioarele i s-au învinețit și au început să cedeze. Krzysztof Galos a murit la mijlocul lunii iunie 2023.

Ulterior, colegii săi de celulă au fost forțați să scrie declarații în care să susțină că personalul centrului de detenție „nu a folosit” violență împotriva lui și că nu au existat conflicte în celulă.

Martorii au declarat că, după acest incident, gardienii au început să bată deținuții ceva mai rar, dar au intensificat semnificativ așa-numitele pedepse „sportive”. Prizonierii erau obligați să facă 200 de genuflexiuni și 100 de flotări, iar dacă exercițiile nu erau considerate suficient de bine executate, întreaga celulă era pedepsită cu bătăi suplimentare și alte exerciții.

Ce au răspuns autoritățile rusești

Potrivit Gazeta Wyborcza, Rusia nu a informat Polonia despre moartea cetățeanului său. Fiul lui Galos, Pawel, nu cunoaște nici acum circumstanțele morții tatălui său și nici locul unde se află trupul acestuia.

El a trimis scrisori către Ministerul rus al Justiției și Parchet, solicitând informații, și a contactat Ministerul polonez de Externe, președintele Poloniei, precum și ambasadele Ucrainei și Rusiei.

Până în prezent, familia a primit un răspuns doar din partea Ministerului polonez de Externe și a Poliției de Frontieră. Ministerul a precizat că Ambasada Poloniei la Moscova a transmis o notă diplomatică Ministerului rus de Externe după apariția primelor relatări publicate de Gazeta Wyborcza.

Sursa: Pravda

