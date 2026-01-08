Un tânăr din Constanța a spart mai multe autoturisme parcate, a furat cardurile găsite și le-a folosit la cumpărături

08-01-2026 | 13:31
Un tânăr de 23 de ani din Constanța a fost reținut de polițiști după ce a spart autoturisme parcate și a folosit fraudulos carduri furate.

autor
Ioana Andreescu

Conform IPJ Constanţa, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Serviciul Municipal de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, au reţinut un bărbat, de 23 de ani, suspectat de comiterea mai multor infracţiuni de furt calificat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.

Prejudiciul total produs posesorilor autoturismelor vandalizate depăşeşte 4.500 de lei.

„Din investigaţiile efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în noaptea de 6/7 ianuarie a.c., bărbatul în cauză ar fi spart geamul unui autoturism care se afla parcat pe o alee din municipiul Constanţa, de unde ar fi sustras un portofel, în care se afla suma de 20 de lei, precum şi documente şi carduri ale persoanei vătămate. Ulterior, acesta ar fi efectuat 5 tranzacţii frauduloase la un magazin. Prejudiciul în cauză este de aproximativ 1.500 de lei. De asemenea, la aceeaşi dată, cel în cauză ar fi spart geamurile altor două autoturisme, care se aflau parcate pe un bulevard din municipiul Constanţa, unde ar fi răvăşit bunurile aflate în interior, fără a le sustrage, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei", reiese din comunicatul transmis de IPJ.

Tânărul, reţinut pentru 24 de ore, va fi prezentat joi procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-01-2026 13:31

