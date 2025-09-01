Trump pierde o bătălie importantă în războiul economic. ”Tarifele reciproce” cu aproape toate ţările au fost anulate

Curtea de Apel Federală a Statelor Unite a limitat drastic planul tarifar al lui Donald Trump, anulând cele mai multe taxe vamale introduse prin decretul său din 2 aprilie.

Instanţa a decis că ”tarifele reciproce”, care vizau peste 60 de ţări şi prevedeau un nivel de până la 50% pentru India şi Brazilia, respectiv 10% ca bază pentru majoritatea celorlalte state, nu au temei legal, transmite CNBC.

Tot sub incidenţa hotărârii intră şi tarifele suplimentare impuse Mexicului, Canadei şi Chinei, pe care administraţia le justificase prin lipsa măsurilor eficiente de combatere a traficului de fentanil.

Acestea rămân valabile doar până la 14 octombrie, termenul stabilit pentru ca administraţia Trump să le conteste la Curtea Supremă.

Tarifele pe oțel și aluminiu rămân în vigoare

În schimb, anumite măsuri centrale din agenda comercială a lui Trump nu sunt afectate de decizia instanţei. Cele mai importante sunt tarifele sectoriale pe oţel şi aluminiu, de 50%, extinse recent la peste 400 de categorii de produse, care au fost introduse în baza articolului 232 şi au şanse mari să reziste în faţa oricăror contestări.

De asemenea, taxele aplicate importurilor din China în primul mandat, menţinute şi de preşedintele Joe Biden, rămân în vigoare.

O altă măsură care scapă de controlul instanţei este eliminarea scutirii de minimis: toate importurile sub 800 de dolari sunt acum supuse taxelor şi tarifelor, o lovitură în special pentru micii importatori şi pentru comerţul online.

Doar 16% din importuri vor mai fi taxate

Astfel, peisajul tarifar al Statelor Unite se schimbă radical. Din pachetul iniţial care ar fi afectat aproape 70% din importurile americane, doar aproximativ 16% mai rămân acoperite de tarife dacă decizia va fi confirmată.

Trump a anunţat că va ataca hotărârea la Curtea Supremă, avertizând că, dacă verdictul va fi menţinut, ”ar putea distruge Statele Unite ale Americii”.

