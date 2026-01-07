Ce este furtuna Goretti și ce efecte va avea asupra Europei de Vest în zilele următoare

Stiri externe
07-01-2026 | 14:06
furtuna Goretti
Getty

Ninsori, polei și temperaturi scăzute sunt prognozate în Regatul Unit, pe măsură ce furtuna Goretti se apropie.

 

autor
Ioana Andreescu

Met Office a emis avertizări meteo de cod galben pentru marea majoritate a Regatului Unit, valabile de marți seara până miercuri, precum și o avertizare de ninsori pentru unele zone din Anglia și Țara Galilor, pentru joi și vineri, potrivit BBC.

A doua parte a săptămânii va aduce vreme de iarnă, influențată de furtuna Goretti, care a fost denumită prima furtună a anului de către meteorologii francezi.

Sute de școli au fost închise marți în Regatul Unit din cauza ninsorilor, după ce țara a înregistrat cea mai rece noapte a iernii de până acum, cu o temperatură minimă de -12,5°C, înregistrată la Marham, în comitatul Norfolk.

Aproximativ 380 de școli au fost închise în Țara Galilor, cel puțin 300 în Scoția, 203 în Irlanda de Nord și peste 230 în Anglia.

Școli închise și transport afectat de vremea extremă

Călătorii feroviari s-au confruntat marți cu întârzieri și anulări.

Compania London North Eastern Railway (LNER) a sfătuit oamenii să nu călătorească între Edinburgh și Aberdeen, adăugând că există „perturbări majore” în întreaga sa rețea, în urma ninsorilor abundente.

Serviciile feroviare din nordul Scoției sunt supuse anulărilor, modificărilor și întârzierilor semnificative, cu perturbări așteptate până la finalul zilei de joi, a anunțat National Rail, în timp ce pluguri de zăpadă au fost folosite între Aberdeen și Inverness, în încercarea de a curăța troienele.

De ce a fost denumită furtuna Goretti

Furtunile din fiecare an sunt denumite în cadrul unui efort de colaborare între Met Office și partenerii săi din Irlanda și Țările de Jos. Pentru acest sezon de furtuni au fost trimise peste 50.000 de sugestii, inclusiv propuneri din partea publicului, transmise către Met Éireann și KNMI.

Totuși, furtuna Goretti a fost denumită de Météo France, având în vedere că se așteaptă ca impactul cel mai puternic al vremii nefavorabile să fie resimțit în Franța. Deși numele nu are o semnificație specială în limba franceză, acesta provine de la o sfântă din Italia, importantă pentru Biserica Catolică.

Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un episod de vreme severă se dezvoltă în afara Regatului Unit înainte de a ajunge aici. De exemplu, furtuna Benjamin, care a lovit în luna octombrie, a fost denumită de Météo France, iar furtuna Claudia, din noiembrie, a fost numită de serviciul meteorologic spaniol AEMET.

Avertizări de polei și stare de alertă în Scoția

Călătoriile spre Amsterdam au fost afectate marți, capitala Olandei confruntându-se cu perturbări pe scară largă ale transportului feroviar și aerian, din cauza ninsorilor abundente, alături de alte regiuni ale Europei.

Avertizările de polei pentru zone întinse din Anglia, Țara Galilor, Irlanda de Nord și părți din Scoția au intrat în vigoare marți seara și vor rămâne active până miercuri dimineața, în timp ce o avertizare de ninsori și polei va continua peste noapte pentru nordul Scoției.

Meteorologii spun că vremea severă va continua. Ninsoarea a ajuns până în centrul Londrei marți după-amiază. Deși avertizările mai severe de cod portocaliu din Scoția s-au încheiat marți, valul de aer rece va persista în întreaga țară pe parcursul săptămânii.

Care va fi traseul furtunii Goretti

Furtuna Goretti este așteptată să treacă prin zona Canalului Mânecii joi seara, iar ploile asociate furtunii ar urma să înceapă în sud-vestul Angliei joi dimineața.

Ploaia este prognozată să se extindă în cea mai mare parte a Angliei și a Țării Galilor, urmând apoi să se transforme în ninsoare în zonele aflate sub avertizarea de cod galben emisă de Met Office, începând de joi seara.

Până la 20 cm de zăpadă sunt prognozați în unele părți din Anglia și Țara Galilor în noaptea de joi spre vineri, avertizarea de cod galben fiind valabilă de joi, ora 18:00, până vineri, ora 12:00, pentru zone din centrul și sudul Angliei, precum și din Țara Galilor.

Met Office a emis, de asemenea, o avertizare de cod galben pentru vânt, valabilă în sud-vestul Angliei joi, între orele 15:00 și miezul nopții. Agenția pentru Securitatea Sănătății din Regatul Unit (UKHSA) a emis alerte de cod portocaliu pentru frig în Anglia, valabile până duminică.

Sursa: BBC

Etichete: Franta, furtuna, Anglia,

Dată publicare: 07-01-2026 14:06

