Kremlinul nu se dă bătut: Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Vom continua războiul

De asemenea, Kremlinul susţine că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că "partida europeană a războiului" continuă să împiedice eforturile SUA şi Rusiei în Ucraina.

"Suntem pregătiţi să rezolvăm problema prin mijloace politice şi diplomatice", a spus Peskov. "Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privinţă. Aşadar, vom continua operaţiunea militară specială", a adăugat el, folosind termenul utilizat de Rusia în legătură cu războiul pe care l-a declanşat în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei de către zeci de mii de soldaţi în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiştii susţinuţi de Rusia şi trupele ucrainene.

Statele Unite spun că peste 1,2 milioane de oameni au fost ucişi şi răniţi în război începând cu 2022. Rusia controlează în prezent aproape o cincime din Ucraina.

Puterile europene spun că nu cred că Putin îşi doreşte pacea în Ucraina. Putin a declarat în repetate rânduri că este gata să discute despre pace, dar că Rusia nu va renunţa la niciun teritoriu pe care l-a cucerit în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă şi-a accelerat ritmul de avans în Ucraina şi preia controlul a 600-700 km pătraţi pe lună, comparativ cu 300-400 km pătraţi la începutul anului.

