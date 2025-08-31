Kremlinul nu se dă bătut: Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Vom continua războiul

Stiri externe
31-08-2025 | 14:44
Dmitri Peskov
Getty

Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

De asemenea, Kremlinul susţine că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că "partida europeană a războiului" continuă să împiedice eforturile SUA şi Rusiei în Ucraina.

"Suntem pregătiţi să rezolvăm problema prin mijloace politice şi diplomatice", a spus Peskov. "Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privinţă. Aşadar, vom continua operaţiunea militară specială", a adăugat el, folosind termenul utilizat de Rusia în legătură cu războiul pe care l-a declanşat în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei de către zeci de mii de soldaţi în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiştii susţinuţi de Rusia şi trupele ucrainene.

Citește și
intalnire
Europenii pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Putin nici nu vrea să audă de pace și se plimbă la Beijing

Statele Unite spun că peste 1,2 milioane de oameni au fost ucişi şi răniţi în război începând cu 2022. Rusia controlează în prezent aproape o cincime din Ucraina.

Puterile europene spun că nu cred că Putin îşi doreşte pacea în Ucraina. Putin a declarat în repetate rânduri că este gata să discute despre pace, dar că Rusia nu va renunţa la niciun teritoriu pe care l-a cucerit în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă şi-a accelerat ritmul de avans în Ucraina şi preia controlul a 600-700 km pătraţi pe lună, comparativ cu 300-400 km pătraţi la începutul anului.

Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, europa,

Dată publicare: 31-08-2025 14:44

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie proiectate doar filme sovietice
Stiri externe
Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie proiectate doar filme sovietice

Vladimir Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie proiectate doar filme sovietice. Ministerul Educației a motivat că astfel se formează ”gustul estetic” al elevilor ruși.

 

Europenii pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Putin nici nu vrea să audă de pace și se plimbă la Beijing
Stiri externe
Europenii pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Putin nici nu vrea să audă de pace și se plimbă la Beijing

„Aliații Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul”, spune cancelarul german.  

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri
Stiri externe
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a afirmat sâmbătă, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-şi primească înapoi activele îngheţate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plăteşte despăgubiri.

Răzbunarea lui Putin. Rusia a lansat un ”atac masiv” în Ucraina, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile rusești
Stiri externe
Răzbunarea lui Putin. Rusia a lansat un ”atac masiv” în Ucraina, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile rusești

Rusia a lansat un atac „masiv” peste noapte asupra regiunilor sudice și centrale ale Ucrainei, au anunțat autoritățile, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile de petrol rusești.

Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește un nou atac, foarte puternic, pentru care a adus 100.000 de soldați
Stiri externe
Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește un nou atac, foarte puternic, pentru care a adus 100.000 de soldați

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că trupele ruse se pregătesc pentru o nouă ofensivă de amploare în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28