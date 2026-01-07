Aglomeraţie pe DN 1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Ce rute alternative sunt recomandate pentru a evita blocajele

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează miercuri că se înregistrează aglomeraţie pe sensul spre Ploieşti al DN 1, circulându-se în coloană pe raza staţiunilor Predeal, Azuga şi Buşteni, dar şi între localităţile Posada şi Comarnic.

De asemenea, pe sensul de urcare către Braşov, traficul rutier este îngreunat între Nistoreşti şi Comarnic, dar şi pe raza staţiunii Buşteni.

Poliţiştii recomandă folosirea rutelor alternative, calculând timpul destinaţiei cu ajutorul aplicaţiilor de telefon, respectiv:

* DN 1A Braşov - Cheia - Ploieşti - Autostrada A3 - Bucureşti;

* DN 73 Râşnov - Bran - Câmpulung - Piteşti;

* DN 73 Râşnov - Câmpulung - DN 72A - Târgovişte;

* DN 71 Sinaia - Târgovişte - Bucureşti.

De asemenea, poliţiştii recomandă ca, la revenirea din vacanţă, pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, conducătorii auto să verifice cu mare atenţie traseul pe care îl au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie creşte şi pot opta pentru rute alternative.

"Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus. Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie. În nicio situaţie nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive. Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, legislaţia rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă", transmite Centrul Infotrafic.

