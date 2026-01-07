Aglomeraţie pe DN 1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Ce rute alternative sunt recomandate pentru a evita blocajele

Stiri actuale
07-01-2026 | 14:00
aglomeratie DN1
Pro TV

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează miercuri că se înregistrează aglomeraţie pe sensul spre Ploieşti al DN 1, circulându-se în coloană pe raza staţiunilor Predeal, Azuga şi Buşteni, dar şi între localităţile Posada şi Comarnic.

autor
Mihaela Ivăncică

De asemenea, pe sensul de urcare către Braşov, traficul rutier este îngreunat între Nistoreşti şi Comarnic, dar şi pe raza staţiunii Buşteni.

Poliţiştii recomandă folosirea rutelor alternative, calculând timpul destinaţiei cu ajutorul aplicaţiilor de telefon, respectiv:

* DN 1A Braşov - Cheia - Ploieşti - Autostrada A3 - Bucureşti;

* DN 73 Râşnov - Bran - Câmpulung - Piteşti;

Citește și
vama granita
Mii de moldoveni vin în România pentru sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Hotelurile și stațiunile sunt aproape pline

* DN 73 Râşnov - Câmpulung - DN 72A - Târgovişte;

* DN 71 Sinaia - Târgovişte - Bucureşti.

De asemenea, poliţiştii recomandă ca, la revenirea din vacanţă, pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, conducătorii auto să verifice cu mare atenţie traseul pe care îl au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie creşte şi pot opta pentru rute alternative.

"Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus. Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie. În nicio situaţie nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive. Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, legislaţia rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă", transmite Centrul Infotrafic. 

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Sursa: Agerpres

Etichete: aglomeratie, trafic,

Dată publicare: 07-01-2026 14:00

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Aglomerație la gondola din Sinaia, după câteva zile în care instalațiile nu au funcționat. „Încercați și alte stațiuni”
Stiri actuale
Aglomerație la gondola din Sinaia, după câteva zile în care instalațiile nu au funcționat. „Încercați și alte stațiuni”

Parcarea de la telegondola din Sinaia a devenit neîncăpătoare marți, pe fondul afluxului mare de turiști și al funcționării intermitente a instalațiilor pe cablu.

Mii de moldoveni vin în România pentru sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Hotelurile și stațiunile sunt aproape pline
Stiri actuale
Mii de moldoveni vin în România pentru sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Hotelurile și stațiunile sunt aproape pline

A fost aglomerație la granița cu Republica Moldova. Mii de oameni din țara vecină vin aici să petreacă sărbătorile de iarnă pe rit vechi. În vama Albița, cea mai mare din est, au fost constant peste 100 de mașini la rând pe sensul de intrare.

Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate
Stiri actuale
Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate

Este din nou aglomerație pe A1, la ieșirea din țară. După sărbătorile petrecute acasă, românii se întorc la locurile de muncă din străinătate.

Până la petrecerea de Revelion, românii au înfruntat ”tradiționala” aglomerație de pe DN 1. ”Sperăm să ajungem”
Stiri actuale
Până la petrecerea de Revelion, românii au înfruntat ”tradiționala” aglomerație de pe DN 1. ”Sperăm să ajungem”

Până la petrecerea de Revelion, zeci de mii de români au avut de înfruntat aglomerația din trafic pentru a ajunge la munte.  

Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi
Stiri actuale
Drumul către munte, un test de răbdare înainte de Revelion. Turiștii stau blocați în coloane de kilometri întregi

A început marea aglomerație pe șoselele către stațiunile montane, unde zeci de mii de turiști își vor petrece Revelionul. Traficul pe DN1 este sufocant, mai ales în județul Prahova.

Recomandări
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Ianuarie 2026

03:31:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28