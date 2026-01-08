Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Căutau o ofertă specială”. VIDEO viral

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale arată aproximativ 50 de oi care au pătruns într-un supermarket Penny din Burgsinn, Bavaria, și au ajuns până la casa de marcat, realizând ulterior că se rătăciseră, relatează BILD .

Cu mult umor, rețeaua de supermarketuri a anunțat că intenționează să își sponsorizeze noii „clienți blănoși”.

Ciobanul care își conducea turma între zona industrială și râul Sinn a povestit pentru Main-Post că oile s-au oprit să mănânce ghinde pe marginea drumului, iar apoi au pierdut contactul cu restul turmei. El bănuiește că o oaie ar fi urmat un client cu o geantă mare de cumpărături, crezând că în aceasta se află mâncare, iar restul turmei a urmat-o.

50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning. After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb — German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026

Un purtător de cuvânt al Penny a declarat pentru BILD: „Nu știm dacă oile căutau o ofertă specială sau doar voiau să se adăpostească de frig, dar cert este că nu am putut determina motivul exact.”

După 20 de minute, animalele au părăsit magazinul, iar personalul supermarketului a efectuat o curățenie generală. De asemenea, aproximativ 20 de clienți care se aflau în magazin au primit „vizita neașteptată” cu un zâmbet pe buze.

50 sheep run sack grocery store in Germany (not AI generated). ???? pic.twitter.com/w7zb7zgwjx — Oliver Darko (@oliver_drk) January 6, 2026

Într-un gest surprinzător, Penny a anunțat că dorește să sponsorizeze cele 50 de oi ”evadate” timp de un an, oferindu-le hrana necesară.

Gestern sind in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn 50 Schafe in eine Filiale des Discounters PENNY marschiert & haben sich etwa 20 Minuten lang zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten.......https://t.co/DDOTkXCR1D pic.twitter.com/fN1lq5m77u — meganuni1 (@meganuni11) January 7, 2026

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













