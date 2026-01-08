Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Căutau o ofertă specială”. VIDEO viral

08-01-2026 | 13:49
oi germania
Profimedia

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale arată aproximativ 50 de oi care au pătruns într-un supermarket Penny din Burgsinn, Bavaria, și au ajuns până la casa de marcat, realizând ulterior că se rătăciseră, relatează BILD.  

Mihaela Ivăncică

Cu mult umor, rețeaua de supermarketuri a anunțat că intenționează să își sponsorizeze noii „clienți blănoși”.

Ciobanul care își conducea turma între zona industrială și râul Sinn a povestit pentru Main-Post că oile s-au oprit să mănânce ghinde pe marginea drumului, iar apoi au pierdut contactul cu restul turmei. El bănuiește că o oaie ar fi urmat un client cu o geantă mare de cumpărături, crezând că în aceasta se află mâncare, iar restul turmei a urmat-o.

Un purtător de cuvânt al Penny a declarat pentru BILD: „Nu știm dacă oile căutau o ofertă specială sau doar voiau să se adăpostească de frig, dar cert este că nu am putut determina motivul exact.”

oaie, oi, animale
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro

După 20 de minute, animalele au părăsit magazinul, iar personalul supermarketului a efectuat o curățenie generală. De asemenea, aproximativ 20 de clienți care se aflau în magazin au primit „vizita neașteptată” cu un zâmbet pe buze.

Într-un gest surprinzător, Penny a anunțat că dorește să sponsorizeze cele 50 de oi ”evadate” timp de un an, oferindu-le hrana necesară.

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Sursa: Bild

