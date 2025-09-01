SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale

01-09-2025 | 07:16
Donald Trump
Getty

Administrația Trump continuă discuțiile comerciale cu partenerii internaționali, deși o instanță federală de apel a decis că majoritatea tarifelor impuse de președinte sunt ilegale, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

Mihaela Ivăncică

”Partenerii noştri continuă să lucreze îndeaproape cu noi la negocieri. Oamenii merg înainte cu acordurile lor, indiferent de ce spune instanţa în această etapă”, a spus oficialul la Fox News, fără a preciza ţările implicate.

Hotărârea Curţii de Apel pentru Circuitul Federal de la Washington a stabilit vineri, printr-un vot de 7 la 4, că preşedintele nu are autoritatea explicită de a introduce tarife vamale în baza stării de urgenţă naţională, vizând atât ”tarifele reciproce” anunţate în aprilie, cât şi taxele impuse Chinei, Canadei şi Mexicului în februarie.

Decizia nu afectează însă tarifele aplicate în baza altor acte legislative, precum cele pe oţel şi aluminiu.

Trump va contesta decizia la Curtea Supremă

Trump a criticat hotărârea şi a anunţat că va face apel la Curtea Supremă, care a permis ca tarifele să rămână în vigoare până la 14 octombrie.

donald trump
Trump vrea să schimbe regulile jocului: anunță un decret prin care vrea să interzică votului electronic

Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a spus că administraţia este optimistă în privinţa unei susţineri din partea Curţii Supreme, dominată de o majoritate conservatoare.

Experţii în comerţ afirmă că echipa lui Trump anticipase decizia şi are pregătite planuri alternative. Printre ele se află şi utilizarea unei prevederi din Legea Comerţului din 1930, care îi permite preşedintelui să impună tarife de până la 50% pe importurile din state care discriminează comerţul american.

”Dacă alte ţări cred că vor obţine scutiri de tarife, se înşală. Există opţiuni de rezervă după opţiuni de rezervă, chiar şi dacă Curtea Supremă confirmă decizia instanţei de apel”, a explicat Josh Lipsky, expert al Atlantic Council.

În timp ce Trump şi-a petrecut weekendul la clubul său de golf din Virginia, înaintea Zilei Muncii, senatorul republican James Lankford a avertizat că incertitudinea continuă afectează mediul de afaceri: ”De fiecare dată când apare o nouă decizie în instanţă, se creează instabilitate. Trebuie să rezolvăm cât mai rapid aceste lucruri.”

Reforma din administrația publică, mărul discordiei în Guvern. Ilie Bolojan vrea să taie 70.000 de posturi, PSD se opune

Kremlinul nu se dă bătut: Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Vom continua războiul
Stiri externe
Kremlinul nu se dă bătut: Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. Vom continua războiul

Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina, relatează Reuters.

Trump vrea să schimbe regulile jocului: anunță un decret prin care vrea să interzică votului electronic
Stiri externe
Trump vrea să schimbe regulile jocului: anunță un decret prin care vrea să interzică votului electronic

Preşedintele american Donald Trump, care cere de ani de zile să se renunţe la maşinile electronice de votare şi înlocuirea lor cu buletine de vot pe hârtie care să fie numărate manual.

Trump schimbă foaia și anunță, prin ambasadorul SUA la NATO, că va oferi Ucrainei „capacități de lovire în profunzime”
Stiri externe
Trump schimbă foaia și anunță, prin ambasadorul SUA la NATO, că va oferi Ucrainei „capacități de lovire în profunzime”

Donald Trump oferă Ucrainei „capacități de lovire în profunzime” care „i-ar putea ajuta ofensiv”, a declarat ambasadorul SUA la NATO.

Panică în retail: Ce înseamnă sfârșitul scutirii „de minimis” pentru brandurile din întreaga lume. ”Haosul este aproape”
Stiri externe
Panică în retail: Ce înseamnă sfârșitul scutirii „de minimis” pentru brandurile din întreaga lume. ”Haosul este aproape”

Scutirea „de minimis”, o prevedere obscură din legislația comercială care a stimulat, dar și subminat afaceri la nivel global, a luat oficial sfârșit vineri, în urma unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump, scrie CNBC

Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe
Stiri externe
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe

Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris.

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia
Stiri Politice
Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia

A fost ședință a coaliției de guvernare, duminică, la Palatul Victoria. Iar reforma din administrația publică a fost mărul discordiei. Timp de ore bune, partidele NU s-au pus de acord pe numărul de posturi, pe care Guvernul trebuie să le reducă.

