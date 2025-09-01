SUA continuă negocierile comerciale, deși instanța spune că tarifele impuse de Donald Trump sunt ilegale

Administrația Trump continuă discuțiile comerciale cu partenerii internaționali, deși o instanță federală de apel a decis că majoritatea tarifelor impuse de președinte sunt ilegale, a declarat duminică reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

”Partenerii noştri continuă să lucreze îndeaproape cu noi la negocieri. Oamenii merg înainte cu acordurile lor, indiferent de ce spune instanţa în această etapă”, a spus oficialul la Fox News, fără a preciza ţările implicate.

Hotărârea Curţii de Apel pentru Circuitul Federal de la Washington a stabilit vineri, printr-un vot de 7 la 4, că preşedintele nu are autoritatea explicită de a introduce tarife vamale în baza stării de urgenţă naţională, vizând atât ”tarifele reciproce” anunţate în aprilie, cât şi taxele impuse Chinei, Canadei şi Mexicului în februarie.

Decizia nu afectează însă tarifele aplicate în baza altor acte legislative, precum cele pe oţel şi aluminiu.

Trump va contesta decizia la Curtea Supremă

Trump a criticat hotărârea şi a anunţat că va face apel la Curtea Supremă, care a permis ca tarifele să rămână în vigoare până la 14 octombrie.

Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a spus că administraţia este optimistă în privinţa unei susţineri din partea Curţii Supreme, dominată de o majoritate conservatoare.

Experţii în comerţ afirmă că echipa lui Trump anticipase decizia şi are pregătite planuri alternative. Printre ele se află şi utilizarea unei prevederi din Legea Comerţului din 1930, care îi permite preşedintelui să impună tarife de până la 50% pe importurile din state care discriminează comerţul american.

”Dacă alte ţări cred că vor obţine scutiri de tarife, se înşală. Există opţiuni de rezervă după opţiuni de rezervă, chiar şi dacă Curtea Supremă confirmă decizia instanţei de apel”, a explicat Josh Lipsky, expert al Atlantic Council.

În timp ce Trump şi-a petrecut weekendul la clubul său de golf din Virginia, înaintea Zilei Muncii, senatorul republican James Lankford a avertizat că incertitudinea continuă afectează mediul de afaceri: ”De fiecare dată când apare o nouă decizie în instanţă, se creează instabilitate. Trebuie să rezolvăm cât mai rapid aceste lucruri.”

