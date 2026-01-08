Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Mulți șoferi au derapat pe șoselele acoperite cu gheață. Iar în Apuseni, iarna le face viața grea oamenilor din localitățile izolate. A nins puternic, de dimineață, și în Capitală. Meteorologii au emis, în această dimineață, o nouă avertizare de vreme severă, valabilă până sâmbătă. Traficul a fost blocat o oră și între Predeal și Râșnov.

Corespondent Știrile ProTV: Aceasta nu este singura șosea cu probleme. Direcția de drumuri Brașov a anunțat că se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale și autostrăzile din județele Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna. 160 de utilaje acționează pentru a îndepărta zăpada. Șoferii sunt avertizați că pe alocori a apărut și fenomenul de ploaie înghețată și sunt sfatuiți să reducă viteza. Meteorologii au emis un noi coduri de vremea rea. Unul galben, valabil până la ora 23, anunță viscol, vizibilitate sub 100 m, vânt și depuneri de zăpadă în bună parte din Transilvania, nordul și centrul Moldovei, dar și în Muntenia, și local în Dobrogea. Un alt cod, de această dată portocaliu, vizează Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri. Acolo rafalele pot atinge 120 de km pe oră, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Sunt anunțate temperaturi și de -15 grade.

Haos pe șosele

În Argeș, ploaia de peste noapte s-a transformat în ninsoare, iar drumurile au fost acoperite de un strat alunecos. La Băiculești, o șoferiță cu doi copii în mașină nu a adaptat viteza și a derapat. Autoturismul a ajuns în pădure, iar femeia de la volan și fetița ei de 6 ani au fost transportate la spital. Din fericire, nu au răni grave.

Si pentru șoferi a fost un calvar. Cei care au fost nevoiți să plece în puterea nopții au găsit mașina acoperită cu un strat consistent de gheață. Azi dimineață, în județul Botoșani, un autobuz plin cu pasageri a ajuns în șant din cauza poleiului și zăpezii de pe carosabil. Mijlocul de transport a fost repus pe șosea cu ajutorul localnicilor, care au folosit tractoarele. Nimeni nu a fost rănit.

Pe DN 68A, între Margina și Coșava, în județul Timiș, un camion a derapat și a ajuns într-un șanț. Pe o coastă din apropiere, alte două tiruri nu au mai reușit să urce, din cauza zăpezii acumulate pe șosea. Așa ca traficul s-a blocat. Coada de mașini se întinde pe mai bine de opt kilometri. Sunt șoferi care așteaptă de patru cinci ore ore în autoturisme. Ninge în continuare, iar pe șosea se așterne în continuare zăpadă.

Și pe A1 între Lugoj și Deva s-a depus un strat gros de zăpadă. Mașinile de deszăpezire au trecut de mai multe ori, însă degeaba.

Școli închise, locuințe fără curent

În Apuseni, 250 de familii nu au nici acum curent electric, după mai bine de 5 zile. Ninsorile abundente au rupt crengile copacilor, care au căzut peste firele de curent. Oamenii așteaptă intervenția rapidă a autorităților. Pe Transfăgărășan, în zona Capra, la 1.600 de metri altitudine, vântul a suflat cu peste 40 de kilometri pe oră aseară și a fost ceață. A început și să ningă. Stratul de zăpadă atinge 60 de centimetri.

Autoritățile locale din Hunedoara au anunțat că astăzi și mâine elevii nu vor merge fizic la școală, iar mijloacele de transport în comun nu vor circula din cauza ninsorilor.

Autoritățile au emis o nouă avertizare de cod galben și portocaliu de vreme severă. Și în următoarele ore va ninge abundent, vizibilitatea va fi scăzută şi se va depune un strat consistent de zăpadă.

