Trump i-a oferit lui Putin totul pe tavă. ”Doi lideri globali care decid soarta lumii și a țărilor mai mici”

Peședintele rus a fost primit cu covorul roșu și cu aplauzele președintelui american. Trump, în schimb, nu a obținut nimic concret de la acest summit, ceea ce a însemnat o victorie clară pentru Putin, observă analiștii.

Cel mai urgent obiectiv al liderului de la Kremlin la Anchorage, în Alaska, a fost să domolească frustrările lui Trump. Doar cu o săptămână în urmă, Moscova se confrunta cu un ultimatum – armistițiu sau sancțiuni.

Acum niciunul dintre aceste cuvinte nu a fost rostite o singură dată.

Julia Nikhinson, Associated Press: ”Când Trump și Putin s-au întâlnit pe pista aeroportului, limbajul lor corporal a fost foarte cordial. Și-au strâns mâinile, au vorbit, au mers împreună și Putin chiar i-a făcut semn cu degetul lui Trump”.

Unele dintre cele mai avansate avioane de luptă americane, F22 și B2 au survolat podiumul.

Julia Nikhinson, Associated Press: ”Apoi, când reporterii i-au strigat lui Putin întrebări dificile, Putin a ridicat din umeri, iar cei doi președinți au intrat împreună în ”bestia” președintelui Trump”.

După aproape 3 ore de discuții, Putin l-a invitat pe Trump în Rusia.

”Donald Trump: Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult și voi vorbi cu dumneavoastră foarte curând și probabil ne vom revedea foarte curând. Vă mulțumesc mult, Vladimir.

Vladimir Putin: Data viitoare la Moscova?

Donald Trump: Oh, asta e interesant. Nu știu, o să fiu puțin criticat pentru asta, dar aș putea să văd dacă este posibil”.

Dominic Waghorn, Sky News: ”În termeni sportivi, aș spune că în meciul Putin Trump scorul este 1 - 0. Tot 0 și pentru Ucraina. Putin este câștigătorul clar. A reușit să iasă, pentru o zi, din izolarea internațională pe scena mondială. A primit tratament de covor roșu. A fost pus pe picior de egalitate cu liderul unei adevărate superputeri. Și, esențial pentru el, nu a trebuit să accepte un armistițiu. Acum se poate întoarce acasă pretinzând că a obținut o victorie uriașă. Nu a dat nimic în schimb pentru toate acestea. Și este o adevărată mană cerească propagandistică pentru regimul Putin de la Moscova”.

”Putin a zburat înapoi la Moscova foarte mulțumit”

Sir Laurie Bristow, former British Ambassador to Russia: ”Întâlnirea nu i-a adus nimic lui Trump și, de fapt, i-a oferit lui Putin cea mai mare parte a ceea ce își dorea. Astfel, în ceea ce privește obiectivele cu care Putin a intrat la discuții, el a reușit să iasă din izolarea internațională, a apărut pe scena mondială, practic, ca unul dintre cei doi lideri globali care decid soarta lumii și a țărilor mai mici, deasupra capetelor lor, dacă este nevoie. Nu a fost deloc pus sub semnul întrebării ceea ce Putin descrie drept cauzele fundamentale ale războiului”.

Mark Galeotti, profesor universitare și analist pentru securitate: ”A obținut recunoaștere publică pe covorul roșu alături de Trump, are perspectiva unor noi negocieri care ajută la amânarea oricărei discuții privind sancțiuni suplimentare. Și, mai presus de toate, lucrul pe care Putin îl apreciază cu adevărat este să aibă mai multe opțiuni. Îmi imaginez că Putin a zburat înapoi la Moscova foarte mulțumit”.

... și escortat de avioanele F-35 americane.

