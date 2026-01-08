Conducerea ministerului Sănătății, printre care și Alexandru Rogobete, acuzată că folosește nejustificat avioane militare

Un membru important al conducerii PNL a lansat acuzații grave la adresa unui ministru PSD, despre care spune că ar folosi ”resurse strategice” pentru ”confortul” sau ”imaginea sa politică”.

Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Alexandru Muraru, susține că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar folosi în interes personal ”aeronavele Ministerului Apărării Naționale – avioane de transport și elicoptere ale Forțelor Aeriene Române”

”Ele sunt destinate apărării naționale, securității, misiunilor tactice și intervențiilor umanitare majore, nu confortului sau imaginii politice. Utilizarea acestor mijloace de către demnitari, printre care și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trebuie să respecte criterii stricte de necesitate, urgență și transparență, mai ales atunci când vorbim despre cheltuirea banului public”, afirmă liberalul.

”În exercitarea controlului parlamentar, există indicii privind folosirea frecventă a aeronavelor militare de către conducerea Ministerului Sănătății pentru deplasări care nu par să îndeplinească întotdeauna condițiile de urgență extremă sau securitate națională.

Din acest motiv, am solicitat oficial clarificări din partea Ministerului Sănătății privind:

- numărul zborurilor efectuate la cererea Ministerului Sănătății;

- datele și traseele acestor misiuni;



- tipul aeronavelor și orele de zbor;

- numărul de pasageri transportați;

- costurile totale și sursa de finanțare a acestora.” - se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de vicepreședintele PNL.

NOTĂ: ȘtirileProTV.ro va publica și punctul de vedere al ministrului Alexandru Rogobete după ce acesta îl va comunica.

