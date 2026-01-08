Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea European şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei.

Şeful statului ucrainean a fost primit miercuri la Nicosia de omologul său, Nikos Christodoulides, cu ocazia preluării de către Cipru a președinției semestriale a UE, transmite Reuters.

„Acționăm pentru a face cât mai multe progrese în deschiderea grupurilor de negociere și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat Zelenski pe X după întâlnire.

Kievul și-a depus cererea de aderare la UE imediat după invazia Rusiei în februarie 2022, dorind să se ancoreze politic și economic în Occident.

Ucraina continuă să caute progrese, în ciuda dificultăților războiului și a opoziției Ungariei față de o aderare rapidă.

Discuții despre sancțiuni și apărare aeriană

„Am discutat cu președintele Nikos Christodoulides despre consolidarea sancțiunilor împotriva Rusiei, care trebuie menținute atâta timp cât agresiunea și ocupația continuă”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au abordat și întărirea apărării aeriene a Ucrainei, precum și producția și livrarea de drone.

„Sperăm ca sprijinul pentru Ucraina să rămână puternic”, a adăugat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit ulterior cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

În cadrul acestor reuniuni de miercuri, s-au discutat detaliile summitului Coaliției Voluntarilor, care va avea loc marți la Paris, unde Statele Unite au reiterat promisiunea unor garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei încetări a focului și sprijinul împotriva unui eventual atac rus.

Zelenski, care solicită garanții solide după război pentru a descuraja o nouă agresiune rusă, a declarat presei că nu a primit un răspuns clar din partea partenerilor privind modul în care ar reacționa în fața unui astfel de atac.

„Atâta timp cât nu avem garanții de securitate juridic obligatorii, aprobate de parlamente și susținute de Congresul SUA, această întrebare rămâne fără răspuns”, a declarat miercuri Zelenski pe un grup de chat WhatsApp.

Ciprul sprijină sancțiunile împotriva Rusiei

Ciprul – care întreține tradițional relații politice și culturale apropiate cu Rusia – a susținut pe deplin sancțiunile impuse Moscovei.

Pe insulă, mulți compară invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia cu invazia nordului Ciprului de către Turcia, în 1974, ca urmare a loviturii de stat organizate de junta aflată atunci la putere în Grecia.

„Ciprul își reafirmă angajamentul ferm față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca țară care încă resimte consecințele unei invazii ilegale și a unei ocupații militare, înțelegem pe deplin miza”, a scris pe X Nikos Christodoulides, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

„Ucraina va fi o prioritate a președinției noastre a UE și vom acționa pentru a asigura un sprijin constant la toate nivelurile”, a adăugat el.

La ceremonia de deschidere a președinției cipriote a UE au participat și lideri din Orientul Mijlociu, inclusiv președintele libanez Joseph Aoun, evidențiind ambiția Ciprului de a fi o punte între Europa și Orientul Mijlociu.

