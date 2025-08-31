Trump vrea să schimbe regulile jocului: anunță un decret prin care vrea să interzică votului electronic

Preşedintele american Donald Trump, care cere de ani de zile să se renunţe la maşinile electronice de votare şi înlocuirea lor cu buletine de vot pe hârtie care să fie numărate manual.

Trump a anunţat că va publica un decret prin care va cere identificarea fiecărui alegător, relatează Reuters.

”Piesa de identitate electorală trebuie să apară pe fiecare vot. NICIO EXCEPŢIE! Voi da un decret pentru asta!”, a anunţat sâmbătă, pe platforma sa, Truth Social.

”În plus, fără vot prin corespondenţă, mai puţin în cazul persoanelor foarte bolnave şi militarii aflaţi departe”, a adăugat el.

Miliardarul republican atacă de mult timp sistemul electoral şi continuă să susţină în mod fals că înfrângerea sa în 2020 de către democratul Joe Biden în alegerile prezidenţiale a fost rezultatul unei fraude generalizate.

Locatarul Casei Albe şi aliaţii săi republicani au lansat de asemenea acuzaţii nefondate cu privire la un vor masiv al unor persoane care nu sunt cetăţeni americani, un fenomen ilegal rar.

ALEGERI LA 3 NOIEMBRIE 2026

El cere de ani de zile să se renunţe la maşinile electronice de votare şi să se folosească buletine de vot tipărite pe hârtie care să fie numărate manual, un proces pe care oficiali electorali îl consideră lung, costisitor şi mai puţin precis decât o numărare automată.

La începutul lui august, Donald Trump s-a angajat să promulge un decret care să pună capăt votului prin corespondenţă şi maşinilor de votare înaintea alegerilor de la jumătate de mandat din 2026.

Însă alegerile federale sunt administrate la nivelul statelor şi este neclar dacă şeful statului are puterea constituţională să impună asemenea măsuri.

Alegerile de la 3 noiembrie 2026 urmează să constituie primul referendum naţional pe tema politicilor interne şi externă ale lui Donald Trump după întoarcerea sa la putere în ianuarie.

Democraţii vor încerca să spargă acapararea republicanilor a Camerei Reprezentanţilor şi Senatului, cu scopul de a bloca programul intern al miliardarului.

