„O bere mai puţin pe an pentru fiecare european. Acea bere presupune pur şi simplu un cost. Acolo, ceea ce este în joc sunt vieţi omeneşti. Noi bem mai puţin, iar ei îşi salvează vieţile. Este atât de simplu", a declarat presei Kulbergs, a cărui ţară are o graniţă comună cu Rusia, la începutul primei zile a Consiliului European de toamnă care are loc la Bruxelles joi şi vineri, potrivit Agerpres.

Comentariul prim-ministrului leton se produce în contextul în care, vineri, liderii UE îl vor avea ca invitat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre evoluţia războiului cu Rusia, în cadrul unui summit la care liderii europeni vor discuta şi despre viitorul buget multianual al UE, asupra căruia există numeroase neînţelegeri.

Joi, la sosirea la reuniune, Kulbergs a subliniat necesitatea de a „continua sprijinul pentru Ucraina" în ceea ce se aşteaptă a fi „o iarnă foarte grea", având în vedere intensificarea ostilităţilor cu Moscova.

Statele UE „trebuie să fie capabile să-și arate forța”

El a afirmat că cele 27 de state membre „trebuie să fie capabile să-şi arate forţa" şi să înveţe „să nu depindă întotdeauna de alţii" atunci când vine vorba de a oferi sprijin crucial Kievului împotriva unei Rusii „care nu face progrese semnificative pe front şi suferă pierderi grele".

Conform celui mai recent raport al asociaţiei berarilor europeni, The Brewers of Europe, în Uniunea Europeană s-au consumat 29,128 miliarde de litri de bere în 2025. Împărţind această cifră la cele 370 de milioane de adulţi din UE - dintr-o populaţie totală de 450 de milioane - rezultă un consum mediu pe cap de locuitor de aproximativ 79 de litri pe an, echivalentul a aproximativ 239 de beri de 330 ml.