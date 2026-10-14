„Este dureros când preşedintele Trump alege o parte, nu partea noastră”, a declarat Zelenski pentru emisiunea „Piers Morgan Uncensored”, potrivit News.ro.

El a mai spus că nu are nimic împotrivă ca Trump să intermedieze între Ucraina şi Rusia, dar a adăugat: „Dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc.”

Întrebat dacă se simte trădat de Trump, care, în weekend, a cerut ca Ucraina să aibă un nou preşedinte după ce a acceptat ridicarea sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti de motorină, Zelenski a răspuns: „Sincer, da... dar este puţin mai complicat decât simplele mele emoţii sau sentimente. Este păcat că pierdem un partener puternic”, a adăugat el.

„Nu ne vindem ţara... pentru noi nu este o chestiune de afaceri, ci este vorba pur şi simplu de viaţa noastră şi aceasta este ţara noastră”, a punctat liderul ucrainean.