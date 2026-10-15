Autorităţile bulgare au confirmat că o navă s-a scufundat marţi, la 17 mile nautice est de Krapeţ. O a doua navă, Chelsea 3, în proprietatea Ucrainei şi sub pavilion maltez, a fost lovită de trei drone la 18 mile nautice est de Biala. Echipajul său format din 15 marinari a fost evacuat în siguranţă în portul Varna, cinci dintre ei beneficiind de asistenţă medicală, scrie Agerpres.

Incidentele urmează după atacuri similare de săptămâna trecută, când trei nave comerciale cu legături cu Turcia au fost lovite în largul coastelor României şi Bulgariei, atacuri soldate cu victime.

Experţii susţin că războiul ruso-ucrainean ameninţă tot mai mult navigaţia comercială în Marea Neagră, atacurile asupra porturilor şi navelor provocând preocupări de securitate.

Un total de 146 de vase comerciale sunt confirmate că au fost lovite în Marea Neagră între 2022 şi 2026, între care 82 numai în 2026, potrivit datelor Asociaţiei proprietarilor de nave turci.

Bilanţul morţilor a crescut de asemenea, 28 din cei 37 de morţi în incidente maritime înregistrându-se numai în 2026, a anunţat asociaţia.

Schimbarea naturii conflictului transformă Marea Neagră într-un "mediu de securitate multistratificat", a declarat Murat Ersavci, fost ambasador şi director al Centrului pentru studii internaţionale din cadrul Fundaţiei de Cercetare a Politicii Economice din Turcia (TEPAV).

Nave de război aduse din exterior ar putea declanșa un conflict mai amplu în Marea Neagră

El a afirmat într-o recentă evaluare pentru fundaţie că hotarele dintre comerţ şi securitate au devenit tot mai neclare, adăugând că destinaţia navei, pavilionul, legăturile cu anumite companii şi regimurile de sancţiuni au devenit şi ele parte a ecuaţiei de securitate.

Murat Ersavci a cerut un acord cuprinzător privind securitatea maritimă care să asigure o navigaţie comercială sigură şi predictibilă, să distingă între vasele civile şi cele militare şi să coordoneze eforturile între statele riverane pentru a proteja transporturile alimentare şi energetice.

Canan Tercan, expert în politică externă la Universitatea Aydin din Istanbul, a avertizat că Marea Neagră riscă să reproducă criza din Strâmtoarea Ormuz, unde perturbările prelungite au zguduit pieţele globale şi au provocat creşterea costurilor de asigurare.

Între timp, Tercan a avertizat că aducerea în acest bazin a unor nave de război din exterior ar putea declanşa un conflict mai amplu. "Siguranţa navigaţiei trebuie asigurată prin acorduri internaţionale de neagresiune, nu prin forţe navale", a afirmat expertul.