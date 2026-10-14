Este opinia analistului politic Armand Goșu, care e de părere că cei doi lideri, care “vor să îngroape Europa”, ar putea ajunge la o înțelegere care să “împingă” România spre Rusia, împreună cu Ucraina.

“E ultima șansă a lui Putin de a obține - și aici, iar e de văzut (...) dacă el cu Trump vor reuși împreună, să taie felii de zone de influență. Pentru că dacă Ucraina e împinsă, cum pare în momentul ăsta, spre Rusia, temerea mea cea mare este că nu e vorba doar de Ucraina și că este un pachet mai mare care va fi livrat lui Putin.

Cristian Leonte: Cine va putea să i se alăture Ucrainei?

Armand Goșu: Mi-e teamă de România că poate să intre în pachetul ăsta. România și alte țări din zona asta ortodoxă, moștenitoare ale civilizației ortodox-bizantine... Trump, la felul în care el înțelege (lucrurile), ar putea să zică "Dom'le da, trebuie să aveți și voi acolo o reprezentare mai bună".

Ce este “Cortina de Business”, care s-ar putea așterne peste România

Cristian Leonte: Deci, printr-o tranzacție între doi oameni, să revină Cortina de Fier , sub o formă actualizată în 2026?

Armand Goșu: Nu va fi o Cortină de Fier, va fi o cortină de business, de fapt, unde vei avea companii care chiar dacă au steagul american pe ele, de fapt au interese rusești în spate. Pentru că nimeni nu vine să-ți pună ștampila, să vină cu lupa și să zică "Pe molecula asta de gaz scrie Made in USA”. Nu, poate să fie moleculă rusească pe care ți-o plimbă ei pe nu știu unde ți-o bagă pe Coridorul Sudic și banii, de fapt, să-i împartă rușii cu americanii.”

Goșu avertizează că “nu poți să nu te gândești” că un astfel de deal ruso-american există deja, inclusiv prin eforturile fostei ambasadoare a SUA în Grecia de a promova așa-numitul Coridor Vertical de gaze dinspre Grecia către Ucraina, prin Bulgaria și România.

Aceste eforturi, potrivit chiar fostei ambasadoare, ar fi inclus și demiterea guvernului Bolojan, care s-a opus proiectului pentru că ar fi păgubos pentru România.

“SUA au ajuns ca o grădiniță unde își dau toți cu poșetele în cap”

Armand Goșu atrage atenția că nu trebuie să “mergem după fentă” și să urmărim ce se întâmplă acum în America, ci să rămânem atenți la Ucraina.

Armand Goșu: “Noi ne ducem pe fentă, ne uităm la ce se întâmplă acolo. Acolo e o grădiniță, un kindergarten american unde își dau cu poșetele în cap. E dezgustător ce se întâmplă, dar nu ne ajută dacă îi urmărim cu atenție. Eu cred că ar trebui să stăm cu ochii pe Ucraina, și europenii cred că înțeleg să ajute Ucraina să reziste în următoarele săptămâni, următoarele luni. Pentru că (perioada până la alegerile interimare din SUA -n.r.) e ultima șansă a lui Putin de a obține o pace în condițiile pe care el și le dorește.

“Sunt destui români gata să ne împingă în zona de influență rusească”

Goșu este convins că și la noi în țară “sunt mulți care ar fi foarte confortabili cu un aranjament de genul ăsta, care să împingă România într-o zonă de influență rusească. Cu niște condiții. Business-urile lor să fie sigure, banii europeni să fie înlocuiți de bani de la ruși, cel puțin parțial, și România să rămână într-o zonă gri care i-ar conveni cel mai mult acestei elite de business, politice, de servicii care domină și controlează cam tot în România.”

“Nu poți să nu te gândești că există cel puțin pe zona asta de Europă Centrală un posibil deal ruso-american pentru o reîmpărțire a sferelor de influență ale marilor business-uri. Și deja îl vezi, nu? În Polonia, România, Bulgaria, Grecia...”, a spus Goșu.