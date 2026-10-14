Trei persoane au fost ucise la Kiev, unde alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe cartiere, anunţă primarul capitalei Vitali Kliciko şi operatorul energetic, relatează AFP, potrivit News.ro.

Kliciko a anunţat miercuri că „mai multe infrastructuri energetice” au fost atinse în capitală.

Alte două persoane au fost ucise în regiunea Dnipropetrovsk (centru), iar una în regiunea Zaporojie (sud-est), au anunţat responsabilii regionali.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că a desfăşurat „un atac masiv cu armament de înaltă precizie” împotriva unor infrastructuri energetice şi de comunicare la Kiev, în regiunea Kiev şi în regiunea Harkov.

Instalaţiile atacate servesc interese militare, susţine ministerul.

Moscova a anunţat, la rândul său, că a distrus 902 drone ucrainene în noaptea de marţi spre miercuri, deasupra a 20 de regiuni ruseşti şi Crimeei.

Primarul Moscovei Serghei Sobianin a anunţat că 180 de rachete au fost neutralizate în timp ce se apropiau de capitala rusă.

Este vorba despre unul dintre cele mai mari numere de drone ucrainene lansate împotriva Rusiei în ultimele săptămâni.

Aceste atacuri au perturbat puternic aeroporturile de la Moscova.

Operaţiunile au fost suspendate timp de peste opt ore pe Aeroportul Vnoukovo, anunţă autorităţile aeroportuare.

Aceste atacuri intervin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică un „armistiţiu energetic” între Rusia şi Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat însă că acest armistiţiu nu este aplicat şi a deplâns o continuare a atacurilor ruseşti împotriva instalaţiilor energetice ucrainene.

Kremlinul a refuzat luni să confirme dacă s-a încheiat un acord în acest sens.