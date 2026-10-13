Ambasadoarea SUA în Grecia, răspuns rapid pentru Trump, după ce Casa Albă i-a cerut demisia. Decizia luată de Kimberly Guilfoyle

Stiri externe
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Getty

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, implicată într-un scandal de presă, a confirmat, marţi, că a demisionat, după ce Casa Albă îi ceruse să facă acest gest.

autor
Alexandru Toader

„Funcţia de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieţii mele. Le voi fi veşnic recunoscătoare preşedintelui Donald J. Trump şi secretarului de stat Marco Rubio pentru că mi-au încredinţat privilegiul extraordinar de a reprezenta cea mai mare ţară din istoria lumii”, a scris Kimberly Guilfoyle într-o lungă postare pe X, în care îi aduce în mod repetat laude preşedintelui Donald Trump şi şefului direct, Marco Rubio, potrivit News.ro.

„Deşi mandatul meu de ambasador se apropie de sfârşit, angajamentul meu faţă de preşedintele Trump, mişcarea „America First” şi ţara pe care o iubesc nu se vor sfârşi niciodată. A fost onoarea vieţii mele să servesc Statele Unite ale Americii”, a declarat Guilfoyle.

În finalul mesajului, ea a exprimat mulţumiri Greciei, unde şi-a reprezentat ţara timp de circa un an. „Îmi exprim aprecierea cea mai profundă şi sinceră faţă de poporul grec pentru ospitalitatea, parteneriatul şi primirea cu braţele deschise de care am avut parte”, a scris Guilfoyle.

„Dumnezeu să-l binecuvânteze pe preşedintele Trump, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe incredibilii noştri diplomaţi şi membri ai forţelor armate şi Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii” - îşi încheie mesajul fosta logodnică a fiului cel mare al preşedintelui Trump, Don Jr.

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Ea menţionează Coridorul Vertical, proiectul energetic în care s-a implicat şi care i-au adus acuzaţii că şi-a depăşit atribuţiile. „Pe durata mandatului meu, am contribuit la încheierea unor acorduri istorice pentru extinderea exporturilor americane de gaz natural lichefiat către Europa, am promovat „Coridorul Vertical” pentru a reduce dependenţa Europei de energia rusă, am consolidat parteneriatul nostru în domeniul apărării şi securităţii cu un aliat esenţial al NATO şi am extins oportunităţile pentru întreprinderile şi investiţiile americane în întreaga regiune”, arată Guilfoyle. „Sunt deosebit de mândră de rolul pe care l-a jucat Ambasada noastră în consolidarea dominaţiei energetice americane, în promovarea cooperării economice şi în asigurarea faptului că Statele Unite rămân liderul indispensabil în Europa de Sud-Est”, adaugă ea.

În finalul mesajului, ea a exprimat mulţumiri Greciei, unde şi-a reprezentat ţara timp de circa un an. „Îmi exprim aprecierea cea mai profundă şi sinceră faţă de poporul grec pentru ospitalitatea, parteneriatul şi primirea cu braţele deschise de care am avut parte”, a scris Guilfoyle.

„Dumnezeu să-l binecuvânteze pe preşedintele Trump, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe incredibilii noştri diplomaţi şi membri ai forţelor armate şi Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii” - îşi încheie mesajul fosta logodnică a fiului cel mare al preşedintelui Trump, Don Jr.

Sursa: News.ro

Etichete: Kimberly Guilfoyle, donald trump,

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