Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Stiri Economice
10-10-2025 | 19:19
×
Codul embed a fost copiat

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.  

autor
Laura Culiță

Potrivit institutului de statistică, pilonii din economie - agricultura, construcțiile și industria - nu au reușit să depășească ritmul de anul trecut. În această situație, spun specialiștii, reformele promise de guvern sunt cu atât mai urgente.

Dacă ar fi să comparăm mersul economiei cu o mașină care rulează, putem spune că în șase luni roțile s-au învârtit foarte lent. A avansat cu doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024. Practic, mașina aproape că a frânat. Sectoare ca agricultura, industria și construcțiile nu au contribuit cu mai nimic la această creșterea firavă a economiei.

Pe lista cu domeniile care au stagnat apar și comerțul, restaurantele, IT-ul și tranzacțiile imobiliare, care nu au fost pe plus față de 2024. Comparând trimestrul II cu același din 2024, rezultatul indică tot o stagnare.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: ”Zero" înseamnă doar că s-a lucrat la același nivel la care s-a lucrat și în anul anterior. Deci nu înseamnă că nu se mai produce nimic în sectoarele respective. Față de nivelul la care eram în 2018-2019, am coborât de la o creștere galopantă a economiei la stagnare. Ăsta este, de fapt, mesajul îngrijorător pentru statul român, pentru economia românească în ansamblu, depindem de aceleași reforme, de fapt, care stagnează, care în momentul acesta sunt blocate”.

Citește și
somaj
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Nazare: "Avem mare încredere că economia României își va reveni"

De reformele promise de guvernul român la Bruxelles depinde soarta fondurilor europene. Oficialii noștri își pun speranțele în banii de la Bruxelles pentru relansarea economiei. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a discutat despre situația noastră cu comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Avem mare încredere că economia României își va reveni. Sunt optimist în privința evoluției economiei României. Prognozăm un PIB care să depășească 2.000 de miliarde pentru anul 2026. Și având în vedere toate fondurile europene pe care le avem la dispoziție și faptul că vom reuși să securizăm cele aproximativ 21 de miliarde din PNRR, există premise foarte bune de relansare economică pentru 2026”.

În 2025, România va avea din nou deficit bugetar excesiv, pentru al șaselea an la rând. Guvernul a calculat că vom avea un gol bugetar de 8,4% din PIB, adică 32 de miliarde de euro.

Jumătate dintre români termină toți banii la final de lună. Mulți ajung victime ale fraudelor financiare

Sursa: Pro TV

Etichete: economie, fonduri europene, crestere economica, optimism, stagnare,

Dată publicare: 10-10-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
Stiri Sociale
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă
Stiri Economice
Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă

Investitorii individuali români îşi pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, faţă de 61% în trimestrul al doilea, arată cel mai recent sondaj trimestrial eToro.

Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget
Stiri Sanatate
Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget

Numărul zilelor de concediu medical a scăzut semnificativ în primele șase luni ale anului, iar acest lucru, spun autoritățile, a adus o economie de peste 100 de milioane de lei la bugetul de stat.

Ilie Bolojan: Cel puţin o treime din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Cel puţin o treime din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual.

Recomandări
Proiect de lege: Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida
Stiri Politice
Proiect de lege: Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida

Promisiunile nerealiste sau chiar minciunile din campaniile electorale ar putea fi taxate. Cu alte cuvinte, cei care promit și nu fac locuințe la prețuri modice, autostrăzi suspendate ori parcări fără număr ar putea rămâne fără dreptul de a mai candida.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze
Stiri Sociale
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze

Cu un șomaj foarte mare în rândul tinerilor de până în 24 de ani, Agenția Națională a Forței de Muncă a organizat un târg de amploare dedicat absolvenților. Doar că, cei mai mulți dintre vizitatori și-au încheiat studiile acum o jumătate de secol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Octombrie 2025

48:43

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28