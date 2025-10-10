Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.

Potrivit institutului de statistică, pilonii din economie - agricultura, construcțiile și industria - nu au reușit să depășească ritmul de anul trecut. În această situație, spun specialiștii, reformele promise de guvern sunt cu atât mai urgente.

Dacă ar fi să comparăm mersul economiei cu o mașină care rulează, putem spune că în șase luni roțile s-au învârtit foarte lent. A avansat cu doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024. Practic, mașina aproape că a frânat. Sectoare ca agricultura, industria și construcțiile nu au contribuit cu mai nimic la această creșterea firavă a economiei.

Pe lista cu domeniile care au stagnat apar și comerțul, restaurantele, IT-ul și tranzacțiile imobiliare, care nu au fost pe plus față de 2024. Comparând trimestrul II cu același din 2024, rezultatul indică tot o stagnare.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: ”Zero" înseamnă doar că s-a lucrat la același nivel la care s-a lucrat și în anul anterior. Deci nu înseamnă că nu se mai produce nimic în sectoarele respective. Față de nivelul la care eram în 2018-2019, am coborât de la o creștere galopantă a economiei la stagnare. Ăsta este, de fapt, mesajul îngrijorător pentru statul român, pentru economia românească în ansamblu, depindem de aceleași reforme, de fapt, care stagnează, care în momentul acesta sunt blocate”.

Nazare: "Avem mare încredere că economia României își va reveni"

De reformele promise de guvernul român la Bruxelles depinde soarta fondurilor europene. Oficialii noștri își pun speranțele în banii de la Bruxelles pentru relansarea economiei. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a discutat despre situația noastră cu comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Avem mare încredere că economia României își va reveni. Sunt optimist în privința evoluției economiei României. Prognozăm un PIB care să depășească 2.000 de miliarde pentru anul 2026. Și având în vedere toate fondurile europene pe care le avem la dispoziție și faptul că vom reuși să securizăm cele aproximativ 21 de miliarde din PNRR, există premise foarte bune de relansare economică pentru 2026”.

În 2025, România va avea din nou deficit bugetar excesiv, pentru al șaselea an la rând. Guvernul a calculat că vom avea un gol bugetar de 8,4% din PIB, adică 32 de miliarde de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













