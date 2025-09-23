Investitorii individuali români, tot mai sceptici: scădere bruscă a încrederii în economie și siguranța locului de muncă

Investitorii individuali români îşi pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, faţă de 61% în trimestrul al doilea, arată cel mai recent sondaj trimestrial eToro.

"Într-o ţară care continuă să se confrunte cu o creştere lentă, deficite bugetare mari şi inflaţie ridicată, incertitudinea generată de recentele reforme de reducere a deficitului şi de creşterea impozitelor poate explica nivelul mai ridicat de neîncredere în evoluţia economiei. România are cea mai mare inflaţie din UE, iar ţara a evitat la limită un rating "junk" din partea S&P în iulie. Dacă comparăm rezultatele sondajului din trimestrul al treilea cu cele din trimestrul anterior, putem observa o creştere a numărului de investitori care nu au deloc încredere în economia locală, de la 18% la 27%, în timp ce procentul celor care au declarat că nu sunt deosebit de încrezători a rămas la acelaşi nivel (43%)", susţine analistul eToro, Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Ultimul sondaj arată, de asemenea, o scădere semnificativă a nivelului de încredere în siguranţa locului de muncă, care a coborât la 69% dintre respondenţi, de la 77% în trimestrul anterior. Generaţia Z (18-27 ani) este cea mai încrezătoare (79%), urmată de generaţia Millennials (28-43 ani) şi generaţia Boomers (60-78 ani) (ambele 68%), în timp ce generaţia X (44-59 ani) prezintă cel mai scăzut nivel de încredere în siguranţa locului de muncă (62%).

În acelaşi timp, analistul eToro menţionează că a observat o scădere a încrederii în venituri şi costul vieţii. Doar 63% dintre investitorii individuali români sunt încrezători în nivelul lor de trai în acest trimestru, comparativ cu 73% în trimestrul anterior.

Dintre grupele de vârstă, cea mai mare încredere o are din nou generaţia cea mai tânără, Gen Z, cu 78%, urmată de Millennials (60%) şi Gen X şi Boomers cu câte 58%.

Potrivit analizei, incertitudinea globală, combinată cu situaţia economiei româneşti, lipsa de claritate legată de reformele guvernamentale şi bugetare, a dus, de asemenea, la cel mai scăzut nivel de încredere în propriile portofolii de investiţii (75%) de la începutul anului 2023. Aproape jumătate (49%) dintre investitorii individuali români au acţiuni locale în portofoliile lor, 40% au acţiuni străine, 50% deţin o formă de criptoactive, în timp ce două treimi au numerar, inclusiv conturi de economii.

"Această neîncredere în economiile locale este prezentă şi la nivel global, deşi este mai pronunţată în România. La întrebarea adresată, 52% dintre investitorii individuali au răspuns că nu au încredere în economia ţării lor. Dacă ne uităm în mod specific la situaţia din diferite ţări, 73% dintre francezi, 70% dintre români, 62% dintre cehi, 60% dintre britanici, 59% dintre italieni şi spanioli şi 58% dintre investitorii individuali germani şi-au exprimat neîncrederea în economiile locale", a mai spus Maioreanu.

