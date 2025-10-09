Creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme noi în septembrie 2025. Interes deosebit pentru mașinile eco

masini electrice

În septembrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 39% față de aceeași lună a anului precedent, atingând un volum de aproximativ 12.409 unități, conform datelor analizate de APIA.

Mihai Niculescu

Pe segmente, autoturismele ecologice au crescut cu 39,3% și au ajuns să dețină o cotă de piață de 48,7%, devenind astfel cel mai important segment pe piața auto românească, depășind motorizările pe benzină și motorină. Din totalul vehiculelor electrificate, mașinile full electrice (BEV) dețin o cotă de 6%, iar cele plug-in hibrid (PHEV) 6,5%, transmite Agerpres.

În ceea ce privește distribuția pe clase, segmentul SUV ocupă prima poziție cu o cotă de piață de 48,9%, urmat de Clasa C cu 29,7% și Clasa B cu 16,7%. Motorizările pe benzină au înregistrat o creștere de 40,8%, reprezentând 45% din total, iar cele diesel au urcat cu 45%, la o cotă de 6,4%. Motoarele mild-hibrid au crescut cu 12%, având o pondere de 18,3% din piață, din care 87% pe benzină și 13% pe motorină.

În topul celor mai vândute mașini electrice 100% pe primele nouă luni se află Dacia Spring (1.177 unități), Hyundai Kona (516 unități) și Tesla Model 3 (355 unități). La modelele plug-in, lideri sunt Ford Kuga și Hyundai Tucson, cu câte 501 unități fiecare.

Pe ansamblu, înmatriculările din primele nouă luni ale anului 2025 totalizează 108.067 unități, în scădere cu 5,1% față de perioada similară din 2024, dar scăderea s-a temperat comparativ cu lunile anterioare.

Creșterea vanzărilor, legată de cota TVA mărită

Președintele APIA, Dan Vardie, avertizează că această creștere spectaculoasă înregistrată în septembrie trebuie privită cu prudență, ea fiind parțial influențată de efectul creșterii TVA și de faptul că septembrie 2024 a fost o lună slabă pentru piață. Totuși, segmentele de hibrid și plug-in hibrid continuă să crească pe fondul ofertei diversificate și a interesului ridicat al consumatorilor pentru soluții electrificate.

„Pe de altă parte, septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unităţi înmatriculate, ceea ce face ca procentul actual de creştere să pară mai spectaculos decât este în realitate. Chiar şi în aceste condiţii, motorizările electrificate îşi menţin o pondere ridicată, cu segmentele full hybrid (+63%) şi plug-in hybrid (+86%) pe un trend ascendent, alimentat atât de ofertele tot mai variate ale producătorilor, cât şi de interesul constant al consumatorilor pentru soluţiile de tranziţie energetică", a afirmat preşedintelui APIA, Dan Vardie

