Dobândă neimpozabilă de până la 8,2% pentru cei care împrumută statul cu bani. O nouă ediție de titluri FIDELIS

Stiri Economice
10-10-2025 | 11:34
oameni pe strada
Shutterstock

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot cumpăra, începând de vineri, titluri de stat în lei şi euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20%.

autor
Claudia Alionescu

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Începând de astăzi, 10 octombrie, până vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit şi TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti”, anunţă Ministerul Finanţelor.

Aceasta este cea de-a 19-a ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranşele speciale în lei şi euro

Citește și
oameni pe strada
Ofertă de titluri de stat Fidelis pentru donatorii de sânge. Care e dobânda oferită și condițiile de investire

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 mai 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

În afară de tranşa specială, ediţia FIDELIS care debutează vineri va conţine şi următoarele emisiuni:

În lei:

► 7,20% – cu scadenţa la 2 ani

► 7,60% – cu scadenţa la 4 ani

► 7,90% – cu scadenţa la 6 ani

În euro:

► 4,15% – cu scadenţa la 3 ani

► 5,25% – cu scadenţa la 5 ani

► 6,50% – cu scadenţa la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Banii pot fi retraşi oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobânda aferentă perioadei de deţinere.

Rezultate FIDELIS

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat FIDELIS au atras investiţii totale de aproximativ 57,13 miliarde de lei, prin intermediul a peste 458.010 subscrieri.

Un element important al acestui program îl reprezintă sprijinul acordat donării de sânge, prin acordarea unor condiţii preferenţiale investitorilor-donatori, care beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă.

Donatorii-investitori au plasat în titlurile de stat FIDELIS peste 3,62 miliarde de lei, prin mai mult de 43.814 subscrieri.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Sursa: News.ro

Etichete: romania, bani, titluri de stat, FIDELIS,

Dată publicare: 10-10-2025 11:18

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție FIDELIS: dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro
Stiri Economice
Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție FIDELIS: dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro

A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro, informează Ministerul Finanţelor.

Ofertă de titluri de stat Fidelis pentru donatorii de sânge. Care e dobânda oferită și condițiile de investire
Stiri Economice
Ofertă de titluri de stat Fidelis pentru donatorii de sânge. Care e dobânda oferită și condițiile de investire

Ministerul Finanțelor a deschis o nouă rundă de vânzare de titluri de stat Fidelis, disponibilă pentru populație în perioada 6-16 iunie 2025. Aceasta reprezintă a cincea ofertă din acest an și este derulată prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

Românii „își cumpără țara”. Statul s-a împrumutat cu o sumă uriașă de la populație, oamenii simpli ajung cel mai bun creditor
Stiri Economice
Românii „își cumpără țara”. Statul s-a împrumutat cu o sumă uriașă de la populație, oamenii simpli ajung cel mai bun creditor

Statul s-a împrumutat în primele luni ale acestui an cu 17 miliarde de lei de la români, mai mult decât triplu față de aceeași perioadă a anului trecut. Oamenii simpli care împrumută statul prin Tezaur și Fidelis au ajuns cei mai bun creditori.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28