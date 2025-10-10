România renegociază PNRR-ul cu UE. Ministrul Finanțelor: „Vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro”

10-10-2025
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care participă la reuniunea ECOFIN, a discutat cu comisarul european Valdis Dombrovskis, despre situaţia fiscal-bugetară a României şi renegocierea PNRR.

Lorena Mihăilă

Nazare a precizat că „măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, dar se arată încrezător că vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro.

„Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut ieri o întâlnire bilateralǎ cu Valdis Dombrovskis, Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, în cadrul reuniunii Consiliului miniştrilor de finanţe din UE (ECOFIN) organizat în perioada 9-10 octombrie, la Luxemburg. Subiectele principale au vizat situaţia fiscal-bugetară a României, perspectivele şi stadiul măsurilor fiscale adoptate recent”, a transmis, vineri, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Cei doi oficiali au discutat măsurile de reducere a deficitului adoptate de România, precum şi paşii următori pentru elaborarea unui buget realist pe anul 2026 care să păstreze ambiţiile în ceea ce priveşte investiţiile la care România s-a angajat, potrivit documentului citat.

„Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist si din cea a respectării obligaţiilor pe care le avem, în relaţie cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 şi 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a declarat Nazare, citat în comunicatul de presă.

Renegocierea PNRR

Potrivit ministrului Finanţelor, un alt subiect important pe agenda discuţiilor cu comisarul Dombrovskis a fost renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie.

„Sunt încrezător cǎ vom reuşi să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada urmǎtoare. Comisia Europeanǎ, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcţie a României şi cǎtre noul guvern de la Bucureşti, care demonstrat seriozitate şi echilibru în ultimele luni. Este nevoie însǎ de consecvenţă şi de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noştri europeni,” a mai declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit oficialilor ministerului, Alexandru Nazare a transmis oficialilor europeni că România îşi respectă angajamentele europene şi demonstrează o administrare responsabilă a bugetului.

„Noua ţintă de deficit este 8,4% din PIB, în loc de 8%, ceea ce oferă României un spaţiu suplimentar de investiţii de circa 8 miliarde de lei”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

De asemenea, „România menţine direcţia de consolidare fiscală, dar fără a frâna creşterea economicǎ - vizǎm un echilibru între stabilitatea bugetară şi dezvoltarea economică”.

Planurile României pe termen lung

Un alt mesaj transmis de ministrul de Finanţe în cadrul discuţiilor arată că ”România urmăreşte să redevină o economie cu ritm sănătos de creştere, bazată pe investiţii, competitivitate şi utilizarea eficientă a fondurilor europene”.

”Punem accent pe: Stimularea investiţiilor private şi publice, creşterea competitivităţii şi atragerea integrală a fondurilor europene disponibile”, se mai arată în comunicatul de rpesă.

Vineri, în prima parte a zilei, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare a participat la Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE) şi la micul dejun oficial ECOFIN.

Pe parcursul zilei, Alexandru Nazare va participa la Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) şi va avea reuniuni bilaterale cu ministrul de Finanţe bulgar,Temenuzhka Petkova şi cu ministrul de Finanţe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis.

Stiri Economice
