Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025

Cu o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții, concedierile devin inevitabile în tot mai multe companii.

În prima jumătate a anului au fost anunțate concedieri colective care au vizat aproape 12.000 de angajați, potrivit datelor de la Inspecția Muncii.

Cei mai afectați rămân angajații care lucrează în industria de componente auto, textile sau cei din siderurgie și minerit.

Aproape 500 de angajați ai unui combinat siderurgic din Hunedoara au fost anunțați că vor rămâne fără locuri de muncă după ce conducerea a decis să oprească temporat producția.

Din cei afectați, 200 vor primi plăți compensatorii. Până acum 40 de persoane și-au depus cereri de plecare voluntară.

Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara: ”După data de 1 septembrie s-a luat decizia să se oprească producția pe termen nelimitat - nu s-a închis fabrica - e oprire producție și o parte din personal. Urmează să se aplice schema de plecări voluntare , în această schemă voluntară care colegii au solicitat că toți bani prevăzuți în această schemă să fie preluați într-o singură transă”.

Compania a anunțat într-un comunicat de presă că a luat această decizie pe fondul pierderilor financiare cauzate de prețurile mari la energia electrică și presiunea importurilor din țările non-UE.

Nu este însă un caz izolat.

Potrivit datelor furnizate de Inspecția Muncii, în prima jumătate a anului, angajatorii au notificat concedieri colective care vizează aproape 12.000 de salariați – mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai afectați sunt angajații din București, Caraș-Severin și Timiș.



Doru Șupeală, specialist în piața muncii: ”Cred că aceste cifre nu arată integral realitatea, e vorba doar de oamenii care au fost concediaţi oficial sau desfintarea pposturilor. Fenomenul e mult mai amplu şi afectează mulţi oameni. Sunt cazuri în care oamenii sunt făcuți să plece, într-o formă oarecum agresivă - angajatorii îi tratează mai puţin plăcut, alții pleacă la muncă”.

Valul de concedieri a pornit din industria IT, însă probleme mari sunt și în companiile de componente și servicii pentru producătorii de automobile sau în firmele care se ocupă de servicii de contabilitate, resurse umane sau suport clienți.

Christian Năsulea, Economist: ”Economie românească încetinește, lucrurile nu merg foarte bine și că există diverse sectoare eocnomice care sunt afectate , fie că e vorba de zona de producție de piese auto, de exemplu, unde începem să vedem efecte sau că e vorba de domeniile care sunt primele afectate - aici dau exemplu sectorul textilor, unde marjele sunt mici, producția de textile e fragilă”.

Şi locuri de muncă vacante declarate de angajatori sunt în scădere.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













