Fostul președinte Joe Biden a publicat o fotografie de Crăciun care în care .. este ascuns în spatele grupului: ”Unde e Joe?”

Stiri externe
28-12-2025 | 16:48
Joe Biden
Getty

De Crăciun, fostul președinte american Joe Biden a dat tuturor celor folosesc rețeaua socială X.com un subiect de discuție, postând o fotografie de familie ... cel puțin ciudată.

autor
Cristian Matei

Biden, în vârstă de 83 de ani, a postat fotografia cu el și șapte membri ai familiei sale în jurul orei 21:00, în ajunul Crăciunului, scriind: „Vă doresc un ajun de Crăciun liniștit și fericit, plin de iubire”.

În mod surprinzător, cel de-al 46-lea președinte, nu este în centrul atenției acestei fotografii de Crăciun, scrie New York Post.

În schimb, fostul fiu al președintelui, Hunter Biden, care a folosit odată numele de cod „Chieftain” al Serviciului Secret, și fiica sa adultă, Maisy, ocupă locul principal.

Fața fostului președinte al SUA este parțial vizibilă într-un colț din spatele fostei prime doamne Jill Biden.

donald trump
Donald Trump urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală”, într-un mesaj acid pe Truth Social

Fiica lui Joe Biden, Ashley, soția lui Hunter, Melissa Cohen, și alți doi nepoți completează grupul.

Mi-a luat ceva timp să te găsesc, campionule”, a răspuns un utilizator X, cu o captură de ecran în prim-plan a locației lui Biden.

„Unde e Joe?”, a scris altul.

Alții au transmis o serie de urări de bine pentru Biden, care se luptă cu un cancer de prostată, care s-a răspândit la oase.

Biden este cea mai în vârstă persoană care a ocupat funcția de președinte al SUA și a fost forțat, în 2024, să renunțe la candidatura pentru un al doilea mandat de către colegii săi democrați, care considerau că nu mai era apt din punct de vedere mental.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: New York Post

