Fostul președinte Joe Biden a publicat o fotografie de Crăciun care în care .. este ascuns în spatele grupului: ”Unde e Joe?”
De Crăciun, fostul președinte american Joe Biden a dat tuturor celor folosesc rețeaua socială X.com un subiect de discuție, postând o fotografie de familie ... cel puțin ciudată.
Biden, în vârstă de 83 de ani, a postat fotografia cu el și șapte membri ai familiei sale în jurul orei 21:00, în ajunul Crăciunului, scriind: „Vă doresc un ajun de Crăciun liniștit și fericit, plin de iubire”.
În mod surprinzător, cel de-al 46-lea președinte, nu este în centrul atenției acestei fotografii de Crăciun, scrie New York Post.
În schimb, fostul fiu al președintelui, Hunter Biden, care a folosit odată numele de cod „Chieftain” al Serviciului Secret, și fiica sa adultă, Maisy, ocupă locul principal.
Fața fostului președinte al SUA este parțial vizibilă într-un colț din spatele fostei prime doamne Jill Biden.
Fiica lui Joe Biden, Ashley, soția lui Hunter, Melissa Cohen, și alți doi nepoți completează grupul.
Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025
„Mi-a luat ceva timp să te găsesc, campionule”, a răspuns un utilizator X, cu o captură de ecran în prim-plan a locației lui Biden.
Took me a while to find ya, champ. pic.twitter.com/bRoP2dBeFP— Apple Lamps (@lamps_apple) December 25, 2025
„Unde e Joe?”, a scris altul.
Alții au transmis o serie de urări de bine pentru Biden, care se luptă cu un cancer de prostată, care s-a răspândit la oase.
Biden este cea mai în vârstă persoană care a ocupat funcția de președinte al SUA și a fost forțat, în 2024, să renunțe la candidatura pentru un al doilea mandat de către colegii săi democrați, care considerau că nu mai era apt din punct de vedere mental.