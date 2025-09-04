Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

Stiri Politice
04-09-2025 | 08:23
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual.

autor
Anca Ungureanu

El a menţionat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajaţi din administraţia locală, jumătate din autorităţile publice locale ar trebui să facă disponibilizări.

Potrivit acestuia, "cel puţin o treime" din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate de la cetăţeni.

Premierul a spus că o primărie cu personal "excedentar" are obligaţia de a face reduceri de personal.

"Fiecare leu economisit - de la cea mai mare localitate din România până la comuna cea mai mică - înseamnă bani, pe care, după aceea, bugetul de stat nu îi repartizează către aceste localităţi. Sau bani pe care îi folosesc pentru a schimba faţa acestor localităţi. Orice leu economisit înseamnă bani care se duc în investiţii", a mai spus el.

Citește și
George Simion, AUR
AUR atacă Guvernul Bolojan cu patru moțiuni de cenzură. Vor fi prezentate azi în Parlament și supuse votului pe 7 septembrie

Bolojan a declarat că o astfel de măsură ar avea şi un impact "moral", deoarece încrederea celor care contribuie la bugetul de stat va fi recâştigată doar atunci când aceştia vor vedea că banii respectivi nu sunt risipiţi.

"Când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe 'apa sâmbetei', nu au cum să plătească voluntar lucrurile. Şi atunci caută să îşi optimizeze fiscal plăţile, să fugă de plata impozitelor, pentru că nimeni nu vrea să plătească un impozit, ştiind că acei bani sunt folosiţi pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus. Deci, este şi un aspect de echitate, de moralitate şi de capacitate de a lua decizii în alte domenii", a adăugat el.

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, salarii, ilie bolojan, primarii,

Dată publicare: 04-09-2025 08:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
AUR atacă Guvernul Bolojan cu patru moțiuni de cenzură. Vor fi prezentate azi în Parlament și supuse votului pe 7 septembrie
Stiri Politice
AUR atacă Guvernul Bolojan cu patru moțiuni de cenzură. Vor fi prezentate azi în Parlament și supuse votului pe 7 septembrie

Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare
Stiri Politice
Tanczos Barna: Multe instituții s-au obișnuit să cheltuie tot bugetul în primele 8 luni și apoi să ceară bani la rectificare

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişnuiseră să îşi cheltuiască bugetul în primele şapte-opt luni şi apoi să ceară bani la rectificare, însă a adăugat că acest lucru nu se va mai întâmpla.

AUR a depus patru moțiuni de cenzură. „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac”
Stiri Politice
AUR a depus patru moțiuni de cenzură. „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac”

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva inițiativelor legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Recomandări
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei
Stiri externe
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul tragediei

Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat, miercuri, în capitala Portugaliei, iar autoritățile din Lisabona au transmis că cel puţin 15 persoane au murit, iar 18 sunt grav rănite.

Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”
Stiri externe
Trump a comentat parada din China și le-a transmis salutări „călduroase” lui Xi, Putin și Kim: „Am înţeles motivul”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a urmărit parada organizată de China la 80 de ani de la înfrângerea Japoniei și că „a înțeles” motivul reunirii liderilor Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, potrivit The Guardian.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28