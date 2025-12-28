New York și New Jersey, în stare de urgență din cauza unei furtuni de zăpadă. Trafic aerian a fost afectat

O furtună de zăpadă s-a abătut asupra nord-estului Statelor Unite sâmbătă dimineață, perturbând traficul aerian din weekendul de după sărbători și determinând autoritățile din New York și New Jersey să declare stare de urgență.

Locuitorii din mare parte a regiunii de nord-est au fost sfătuiți să evite deplasările pe șosele din cauza condițiilor periculoase, iar în statele New York și New Jersey a fost instituită stare de urgență. „Siguranța locuitorilor din New York este prioritatea mea principală și continui să cer prudență extremă pe toată durata acestei furtuni”, a declarat guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, într-un comunicat, potrivit Reuters.

Ninsori abundente și avertizări meteo

Până sâmbătă dimineață, între 15 și 25 de centimetri de zăpadă se depuseseră într-o zonă care se întinde de la Syracuse, în centrul statului New York, până la Long Island, în sud-est, precum și în statul Connecticut, a declarat Bob Oravec, meteorolog la Centrul de Prognoză Meteorologică al Serviciului Național de Meteorologie, din apropierea Washingtonului.

Orașul New York a înregistrat între 5 și 10 centimetri de zăpadă peste noapte, cu 11 centimetri raportați în Central Park, cel mai mare strat de zăpadă din 2022 până în prezent, a precizat Oravec. „Vestea bună este că ninsoarea cea mai puternică s-a încheiat”, a spus el. „Au mai rămas doar câțiva fulgi în această dimineață, care se vor opri până după-amiază.”

Zboruri anulate și restricții de circulație

Cu toate acestea, efectele furtunii au fost resimțite puternic de călători. Peste 9.000 de zboruri interne din Statele Unite au fost anulate sau au înregistrat întârzieri sâmbătă, până la primele ore ale serii, multe dintre acestea în zona New York, inclusiv pe aeroporturile John F. Kennedy, LaGuardia și Newark Liberty, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware.

Reprezentanți ai companiilor American Airlines, United Airlines și JetBlue Airways au declarat pentru Reuters că transportatorii au renunțat la taxele de modificare a biletelor, percepute în mod normal pentru reprogramare, pentru pasagerii ale căror planuri de călătorie au fost afectate de condițiile meteo.

Avertizări de furtună de gheață și alerte de vreme de iarnă au fost emise și pentru cea mai mare parte a statului Pennsylvania și pentru zone întinse din Massachusetts. New Jersey și Pennsylvania au impus, de asemenea, restricții pentru vehiculele comerciale pe anumite drumuri, inclusiv pe numeroase autostrăzi interstatale.

„Această furtună va crea condiții periculoase pe șosele și va afecta călătoriile din perioada sărbătorilor”, a declarat guvernatoarea interimară a statului New Jersey, Tahesha Way, într-un comunicat. „Îi îndemnăm pe călători să evite deplasările pe durata furtunii și să le permită echipelor să intervină pentru curățarea drumurilor.”

