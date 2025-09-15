Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget

Stiri Sanatate
15-09-2025 | 20:49
Medic

Numărul zilelor de concediu medical a scăzut semnificativ în primele șase luni ale anului, iar acest lucru, spun autoritățile, a adus o economie de peste 100 de milioane de lei la bugetul de stat.

autor
Liliana Curea

Sunt diminuări inclusiv în ceea ce privește numărul certificatelor pentru „boli ușoare”. La această categorie, erau și cele mai mari suspiciuni că documentele medicale erau acordate prea ușor.

Statistica realizată de cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că a scăzut numărul zilelor de concediu medical în 4 din primele 6 luni ale acestui an.

În grafic se observă că lunile ianuarie, febuarie, aprilie și iunie 2025 sunt cele cu mai puține zile de concediu medical față de aceeași perioadă din 2024. Prin urmare, în prima jumătate a acestui an s-au acordat cu 480.510 mai puține zile. Când vine vorba de numărul certificatelor, acestea sunt cu 20.631 mai puține, iar lunile cu scăderi sunt ianuarie, aprilie și iunie.

Aceste scăderi înseamnă economie la bugetul de stat, spun autoritățile.

Citește și
rugby
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență

De luna viitoare, autoritățile vor avea primele date privind concediile medicale de după modificările din 1 august.

Pentru o boală obișnuită pacientul care stă până la 7 zile în concediu primește 55% din salariu, între 8–14 zile, 65%, iar peste 15 zile, 75%. Regula se aplică pentru numeroase afecțiuni, inclusiv probleme osteo-musculare, dar și infecții ORL și respiratorii.

Radu Gănescu, președnte COPAC: „Pe de-o parte oamenii se vor gândi de două ori înainte de a-și lua concediu medical, mai ales că acum vor primi mai puțini bani. Având în vedere toate aceste discuții și modificările legislative, poate că și medicii sunt mai atenți când acordă concediu medical. Corect este să primească doar cei care într-adevăr au nevoie”.

În vară, autoritățile au prezentat și un raport care arăta că, anul trecut, cele mai multe certificate de concediu medical au fost eliberate pentru boala obișnuită: peste 30 de milioane de zile, cu un cost ce trecea de 3,2 miliarde de lei.

În schemă se observă că cele mai multe erau acordate la începutul săptămânii cu ziua muncii. Creșteri s-au înregistrat și înainte de Paște dar și de 1 iunie, de ziua copilului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că peste 1 milion dintre certificatele medicale vor fi verificate. Ancheta este încă în desfășurare.

Un pacient a murit în Spitalul din Reșița după ce o bucată din treapta unei scări s-ar fi rupt, iar el s-a lovit de beton

Sursa: Pro TV

Etichete: buget, medic, concediu medical,

Dată publicare: 15-09-2025 20:49

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență
Stiri Sanatate
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență

Un studiu amplu realizat de Universitatea din Auckland a scos la iveală că foștii jucători de rugby prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu restul populației.

Remediul natural folosit în combaterea durerilor cronice de spate. Efecte vizibile până la un an de zile
Stiri Sanatate
Remediul natural folosit în combaterea durerilor cronice de spate. Efecte vizibile până la un an de zile

Acupunctura poate ameliora durerile cronice de spate, iar o singură cură de tratament poate oferi beneficii care durează până la un an, susțin cercetătorii.

Studiu: O singură sesiune de antrenament poate încetini creșterea celulelor canceroase. Ce exerciții sunt recomandate
Stiri Sanatate
Studiu: O singură sesiune de antrenament poate încetini creșterea celulelor canceroase. Ce exerciții sunt recomandate

Un nou studiu arată că o singură sesiune de antrenament poate încetini dezvoltarea celulelor canceroase, potrivit Daily Mail.

Recomandări
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației
Stiri actuale
Când ar putea adera România la OCDE. Anunțul făcut de secretarul general al organizației

România va intra in clubul celor mai dezvoltate economii ale lumii, anul viitor, dacă mentine ritmul de până acum. A spus-o luni, secretarul general al OCDE, aflat în vizită oficială la București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Septembrie 2025

48:40

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28