Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget

Numărul zilelor de concediu medical a scăzut semnificativ în primele șase luni ale anului, iar acest lucru, spun autoritățile, a adus o economie de peste 100 de milioane de lei la bugetul de stat.

Sunt diminuări inclusiv în ceea ce privește numărul certificatelor pentru „boli ușoare”. La această categorie, erau și cele mai mari suspiciuni că documentele medicale erau acordate prea ușor.

Statistica realizată de cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că a scăzut numărul zilelor de concediu medical în 4 din primele 6 luni ale acestui an.

În grafic se observă că lunile ianuarie, febuarie, aprilie și iunie 2025 sunt cele cu mai puține zile de concediu medical față de aceeași perioadă din 2024. Prin urmare, în prima jumătate a acestui an s-au acordat cu 480.510 mai puține zile. Când vine vorba de numărul certificatelor, acestea sunt cu 20.631 mai puține, iar lunile cu scăderi sunt ianuarie, aprilie și iunie.

Aceste scăderi înseamnă economie la bugetul de stat, spun autoritățile.

De luna viitoare, autoritățile vor avea primele date privind concediile medicale de după modificările din 1 august.

Pentru o boală obișnuită pacientul care stă până la 7 zile în concediu primește 55% din salariu, între 8–14 zile, 65%, iar peste 15 zile, 75%. Regula se aplică pentru numeroase afecțiuni, inclusiv probleme osteo-musculare, dar și infecții ORL și respiratorii.

Radu Gănescu, președnte COPAC: „Pe de-o parte oamenii se vor gândi de două ori înainte de a-și lua concediu medical, mai ales că acum vor primi mai puțini bani. Având în vedere toate aceste discuții și modificările legislative, poate că și medicii sunt mai atenți când acordă concediu medical. Corect este să primească doar cei care într-adevăr au nevoie”.

În vară, autoritățile au prezentat și un raport care arăta că, anul trecut, cele mai multe certificate de concediu medical au fost eliberate pentru boala obișnuită: peste 30 de milioane de zile, cu un cost ce trecea de 3,2 miliarde de lei.

În schemă se observă că cele mai multe erau acordate la începutul săptămânii cu ziua muncii. Creșteri s-au înregistrat și înainte de Paște dar și de 1 iunie, de ziua copilului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că peste 1 milion dintre certificatele medicale vor fi verificate. Ancheta este încă în desfășurare.

