Se reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută disperați oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului, pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că, de ani de zile, au mari dificultăți în a-și găsi angajați.

Momentan, indemnizația de șomaj se acordă timp de un an celor care au muncit măcar 10 ani. Persoanele cu experiență mică ori absolvenții care nu se angajează primesc acest ajutor doar pentru 6 luni.

”Eu am două luni de când nu găsesc nimic de muncă. Se găsește foarte greu. Sau chiar dacă găsești, e un salariu cu care nu te poți descurca”.

”Nu că e greu, e greu fără pile și relații. Ceea ce am văzut, eu sunt nou aici, am venit de un an”.

Angajații și angajatorii par însă din lumi diferite. În timp ce mulți șomeri se plâng că nu își găsesc o slujbă, angajatorii vorbesc despre o criză de personal. Iar atenția ar trebui îndreptată în special către o anumită categorie de șomeri.

Liviu Rogojinaru, Consiliul Național al IMM-urilor: ”Trebuie foarte bine văzut ce înseamnă toți acei care sprijină gardul, cum se spune pe românește, și nu vor să muncească, nu că nu au unde, nu că nu știu să facă nimic, ci pentru că nu vor. Din păcate, nu s-a inventat pastila de drag de muncă”.

O soluție pentru a integra mai mulți oameni în economie ar fi reducerea duratei pentru ajutorul de șomaj, spune premierul.

Ilie Bolojan: ”Nu este normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile. Gândiți-vă că în marile orașe din România și în zonele metropolitane, la o distanță de 20-30 de km, practic nu ai cu cine lucra”.

Ce valori au indemnizațiile de șomaj

În prezent, indemnizația de șomaj se acordă timp de un an pentru persoanele care au lucrat cel puțin 10 ani. Durata scade până la 6 luni pentru cei cu experiență mică. Tot jumătate de an sunt susținuți de stat și absolvenții care nu se angajează.

În ceea ce privește valoarea, aceasta diferă tot în funcție de perioada lucrată. La suma de 660 de lei, cât e indicatorului social de referință, se adaugă între 3% din media veniturilor din ultimele 12 luni, pentru cei care au muncit cel puțin 3 ani și 10%, pentru persoanele cu persoanele cu stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

De exemplu, cineva care a muncit 20 ani, cu salariul minim pe economie și rămâne fără loc de muncă fără voia sa primește o indemnizație de șomaj de aproape 960 de lei pentru un an. Absolvenții primesc doar 330 de lei.

La nivel național sunt peste 51.000 de șomeri cu indemnizație, potrivit datelor ANOFM.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













