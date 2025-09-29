De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele care pierd bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Asta, în timp ce pentru Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Muncii creditele bugetare vor fi suplimentate.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanţelor, în cazul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene creditele bugetare scad cu 3,24 miliarde lei, per sold, dar se propune asigurarea de sume suplimentare la cheltuieli de personal (+2,2 milioane lei).

„Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-2 miliarde de lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-608 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din fondul de modernizare (-400 milioane lei), la proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-225 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-13,9 milioane lei), alte cheltuieli (-1 milion lei) şi bunuri şi servicii (-0,8 milioane lei)", se precizează în documentul citat.

Ce ministere pierd bani

La Ministerul Sănătăţii, creditele bugetare vor scădea cu 2,66 miliarde lei per sold, reprezentând economii identificate, în principal, la cheltuieli cu proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (un miliard lei) şi PNRR (-1,4 miliarde lei) stabilite în funcţie stadiul de implementare a acestora.

La Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, scăderea este de 1,85 miliarde lei, dar se propune şi aici asigurarea de sume suplimentare pentru cheltuieli de personal (+2,6 milioane lei), asistenţă socială (+100 milioane lei) şi proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+2 miliarde lei).

„Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-18 milioane lei), dobânzi (-0,8 milioane lei), subvenţii (-370,0 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-300 milioane lei), alte transferuri (-63,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-1.500 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1,5 miliarde de lei), precum şi la active financiare (-200 milioane lei)", precizează documentul citat.

Credite bugetare mai mici cu 668,3 milioane lei per sold sunt trecute şi în dreptul Ministerului Finanţelor, unde s-au identificat economii la titlurile: cheltuieli de personal (-100 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-0,1 milioane lei), alte cheltuieli (-232 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-295,8 milioane lei), active nefinanciare (-90,4 milioane lei).

Pe de altă parte, se propune alocarea suplimentară de sume la titlul bunuri şi servicii (+50 milioane lei ) pentru plata serviciilor juridice pentru reprezentarea la curţile internaţionale de arbitraj.

MAI pierde bani

La Ministerul Afacerilor Interne creditele bugetare scad cu 164,8 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-181,5 milioane lei), la bunuri şi servicii (-50 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2021-2027 (-300 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-195,8 milioane lei) şi s-au asigurat cheltuielile de asistenţă socială pentru plata drepturilor de pensie (+475 milioane lei), sume la active nefinanciare (+50 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (+31,5 milioane lei) şi transferuri între unităţi ale administraţiei publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condiţiilor de pregătire la cele mai bune standarde şi pentru asigurarea remuneraţiei sportivului David Popovici şi staff-ului tehnic (+6 milioane lei).

La Secretariatul General al Guvernului, creditele bugetare se diminuează cu 146 milioane lei per sold, fiind identificate economii la cheltuieli de personal (-26 milioane lei), la bunuri şi servicii (-30 milioane lei), la subvenţii (-4,5 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-11,4 milioane lei), alte transferuri (-5,4 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2021-2027 (-1,5 milioane lei), alte cheltuieli (-61 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-17 milioane lei), active nefinanciare (-6,2 milioane lei) şi s-au asigurat sume la titlul proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+17 milioane lei).

La Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, creditele bugetare se reduc cu 127,6 milioane lei per sold. S-au identificat economii la titlurile bunuri şi servicii (-23,5 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-16,1 milioane lei), la asistenţă socială (-0,5 milioane lei), la cheltuieli cu proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-85,6 milioane lei), precum şi la cheltuieli de capital (-6,9 milioane lei). Totodată, se propune alocarea suplimentară la titlul cheltuieli de personal (+5 milioane lei).

Unde vor fi suplimentate creditele

În ceea ce priveşte majorările sumelor primite de la buget, la Ministerul Finanţelor Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale au fost suplimentate creditele cu 20,07 miliarde lei, din care: 12,09 miliarde lei pentru dobânzi, 500 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 5,96 miliarde lei Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR şi 1,04 miliarde lei Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR.

La Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, creditele bugetare au fost suplimentate cu circa 5,52 miliarde lei. Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal pentru asigurarea drepturilor de asistenţă socială cu suma de 2,52 miliarde lei credite de angajament şi credite bugetare şi pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 3,74 miliarde lei credite de angajament şi credite bugetare;

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei rectificarea bugetară prevede credite mai mari cu 2,47 miliarde lei. Astfel, Se propune alocarea sumei de 2 milioane lei la titlul "Bunuri şi servicii", suma de un miliard lei pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny şi suma de 1,5 miliarde lei pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Au fost înregistrate economii cu cheltuielile de personal (suma de 5 milioane lei).

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va beneficia de credite bugetare suplimentate cu 1,22 miliarde lei. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (peste 1,89 miliarde lei) şi pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 şi din fondul de modernizare (200 milioane lei).

„Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-9,98 milioane lei), subvenţii (-218,0 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-312,0 milioane lei), alte transferuri (-138,7 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-83,1 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-100,8 milioane lei), active nefinanciare (-10,6 milioane lei), precum şi împrumuturi (-1,0 milioane lei)", precizează iniţiatorii proiectului de act normativ.

La Ministerul Energiei creditele se vor suplimenta cu 1,19 miliarde lei pentru asigurarea de sume suplimentare la subvenţii (+un miliard lei) pentru plata compensării preţurilor la energia electrică şi la energia termică şi alte transferuri (+200 milioane lei).

La Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, sunt prevăzute credite bugetare mai mari cu 859,8 milioane lei pentru asigurarea de sume suplimentare pentru proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (900 milioane lei) precum şi la titlul 20 "Bunuri şi servicii" (2,1 milioane lei).

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului primeşte o suplimentare de 416,9 milioane lei pentru asigurarea de sume suplimentare în principal la cheltuieli de personal (+10,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+500 milioane lei), la subvenţii (+122,4 milioane lei), la alte transferuri (+50 milioane lei) la proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+50,0 milioane lei) şi alte cheltuieli (+0,2 milioane lei).

Autoritatea Electorală Permanentă primeşte 169 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Preşedintele României din anul 2025.

Și Educația va primi bani

Ministerul Educaţiei şi Cercetării are prevăzute credite bugetare suplimentare de 140,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanţare din PNRR.

S-au suplimentat fondurile pentru proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (953,2 milioane lei) concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuţie şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului.

La Serviciul Român de Informaţii au crescut creditele bugetare cu 92,8 milioane lei şi se propune asigurarea de sume suplimentare la cheltuieli de personal (+75 milioane lei) şi asistenţă socială (+40 milioane lei).

La Ministerul Justiţiei suplimentarea creditelor de la buget este în sumă de 85,9 milioane lei fiind asigurate fondurile necesare plăţii drepturilor salariale (+12,5 milioane lei), pentru bunuri şi servicii (+30 milioane lei) pentru plata onorariilor avocaţilor, pentru transferuri între unităţi ale administraţiei publice (+60 milioane lei) reprezentând finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte 70 milioane lei pentru titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţie publice.

De ce este nevoei de rectificare bugetară

Potrivit iniţiatorilor, rectificarea bugetară se impune pentru a asigura, printre altele, fondurile pentru plata drepturilor salariale, pentru compensarea facturilor la energie electrică şi termică pentru consumatorii casnici sau a fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României pentru perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2025-2026.

Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 8,4% din PIB, în creştere cu 1,36 puncte procentuale faţă de programul iniţial aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/2025.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24,58 miliarde lei.

